المسائية العربية

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، يوم الخميس 22 شتنبر 2016، لقاء تواصليا تحت موضوع : ” فاعلون شباب في التغيرات المناخية “.

افتتح السيد مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية، بكلمة ترحيبية خص بها الممثل المساعد لمنظمة اليونيسيف بالمغرب و ممثلة جمعية الشطار الصغار ونقط ارتكاز برنامج منظمة اليونيسيف، بالمديريات الإقليمية المستهدفة بالمشروع وباقي المشاركين. مشيدا بما حققته الجهة من تجارب وخبرات في مجال التعاون الدولي، كفضاء غني بالمبادرات الناتجة عن الانخراط الواسع للأطر والكفاءات.

كما سجل مدير الاكاديمية ، نجاح مجموعة من العمليات العميقة التي تم تنزيلها بهذه الجهة، الشيء الذي يطرح تحديا كبيرا أمام هذا المشروع الجديد، من حيث الحفاظ على المكتسبات، والحرص على تفعيل أمثل لمختلف العمليات المستقبلية، خصوصا وأن الهدف الحالي هو تقوية انفتاح الطفل على المجال البيئي عبر الابداع الفني.

وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة اعتماد تحديد واضح وشامل لمفهوم المشروع وتوضيح أهدافه، بشكل جلي، من أجل الوصول إلى منتوج يستحضر تطلعات التلميذ وتوجهات التربية.

ومن جهته، تقدم بهزاد توبري، الممثل المساعد لمنظمة اليونيسيف بالمغرب، بشكره الخاص على المجهودات المبذولة، جهويا، في إطار أجرأة مجموعة من المشاريع المتعلقة بالطفولة، والتي يتطابق عدد منها مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. كما أكد على أن هذا اللقاء يتمحور حول مشروع يروم التحسيس بالتغيرات المناخية لدى الأطفال الذين يعول عليهم في لعب أدوار مهمة في المجال البيئي.

أما أسماء أماليك، المكلفة بالقطب البيداغوجي والتكويني بالجمعية المغربية للشطار الصغار، فأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التحسيس بالحدث البيئي الكبير، الدورة 22 لمؤتمر الأطراف قي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ) (COP 22، الذي ستحتضنه مدينة مراكش، في الفترة ما بين 07 و18 نونبر المقبل، وذلك من أجل إسماع صوت الأطفال ورأيهم في التغيرات المناخية وأثرها على الإنسان والطبيعة. كما ذكرت بضرورة تكثيف الجهود من أجل العمل على التحسيس بالتغيرات المناخية وتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات البيئية.