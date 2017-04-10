فرقة امنية من مراكش تفكك شبكة اجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بقلعة السراغنة

المسائية العربية : بلاغ

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الاثنين 10 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت فرقة أمنية قد انتقلت إلى دوار أولاد الرغاي بإقليم قلعة السراغنة، على بعد 84 كيلومتر من مدينة مراكش، من أجل توقيف شخص مبحوث عنه بموجب خمس مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، حيث أبدى مقاومة عنيفة مهددا عناصر الشرطة ببندقية صيد، قبل أن يتم تحيّيد الخطر وتوقيف المعني بالأمر رفقة أربعة مساهمين آخرين.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز بندقية صيد غير مرخصة، و51 خرطوشة عيار 12 ميلمتر، و900 كيلوغراما من مخدر الكيف، و170 كيلوغراما من طابا، و4.500 غراما من مخدر الحشيش، و1000 لتر من مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى ستة هواتف محمولة وثلاثة أسلحة بيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.