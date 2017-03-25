فوز اسود الاطلس على الفريق البوركينافاسو بهدفين نظيفين ودِّيا

المسائية العربية

فاز المنتخب المغربي على نظيره البوركينابي بهدفين نظيفين ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية الملعب الكبير بمراكش، استعدادا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وبدا الفريق الوطني اكثر استعدادا وحيوية، حيث كادت هجوماته ان تعطي هدف في الدقائق الاولى، واستمر الضغط خلال الشوط الاول الا ان كل المحاولات كانت تصطدم بدفاع قوي، وجدار وجد اسود الاطلس صعوبة في اختراقه، وكانت الهجومات المرتدة للفريق البوركينافاسو تخلق بدورها متاعب للفريق الوطني، وكانت بعض الهجومات متتالية كما هو الشان خلال الدقيقة 21 و 24 .

وظلت اعصاب الجمهور متوطرة الى غاية الدقيقة الـ35 ، حيث وقع فيصل فجر هدفا جميلا عن طريق تسديدة مركزة ، واستمر ضغط الاسود على الفريق البوركينافاسو ، الى غاية الدقيقة الـ64 ، حيث نجح المهاجم عزيز بوحدوز في تسجيل هدف ثان بعد تمريرة محكمة من يونس بلهندة.