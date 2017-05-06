فيدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش ترفع صوتها تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين

المسائية العربية

على اثر الاضراب الشامل عن الطعام الذي يخوضه الاسرى الفلسطينيون احتجاجا على ظروف اعتقالهم، والممارسات الصهيونية الحاطة من الكرامة وبحقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، قامت فيدرالية اليسار الديمقراطي بتنظيم وقفة بمحيط ساحة 11 يناير بمراكش من اجل لفت نظر العالم الى هذا الوضع الماساوي الذي يعيشه اخواننا الفلسطينيون، وتنديدا بالصمت العربي والدولي عن تلك التحاوزات وما يرتبط بها من بطش وقتل واذلال وقمع واعتقال فردي وجماعي.

وتخللت الوقفة التي حضرها العديد من المناضلين والمناضلات المنتمين الى الصف الديمقراطي، شعارات قوية، تعبر عن تضامن الشعب المغربي اللامشروط مع المعتقلين الفلسطينيين في نضالهم من اجل الحرية ن وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الى ارضهم ، وإطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.