في ثاني أيام رمضان… نزاع بين شقيقين ينتهي بوفاة أحدهما بطريقة بشعة

المسائية العربية تسببت مشادة بين شقيقين على سطح منزلهما بمدينة مراكش، بوفاة أحدهما، إثر اختلال توازنه وسقوطه من سطح مسكن الأسرة المكون من خمسة طوابق. الشقيقان اللذان دخلا في مشادة بالأيدي، اندمجا في العراك، متناسيين خطورة المكان الذي يتواجدان به، ليفقد أحدهما التوازن ويسقط من ذلك العلو الشاهق، وفق ما تداولته منابر محلية. ووفق ذات المصادر، فرغم نقل الشاب من حي المحاميد حيث مكان الحادث على وجه السرعة لمستعجلات أحد المصحات الخاصة بالمدينة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته الشديدة في مختلف أنحاء جسده، بالرغم من التدخل الطبي المكثف. وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.