قافلة خيرية تسعى لمنح الدفء لساكنة دوار الدخيلة أولاد تايمة إقليم أكادير ( باب التطوع مفتوح في وجه المحسنين )

للمسائية العربية

بقلم: حنان أعراب

تنظم مجموعة « les gens bien d’agadir » بالتنسيق مع جمعية شباب سوس للتنمية الاجتماعية والثقافية و الرياضية،قافلة خيرية تحت عنوان”شباب الخير” و ذلك أيام 20/ 21/22 فبراير 2015 إلى ”دوار الدخيلة جماعة الدير -دائرة أولاد تايمة إقليم تارودانت”، وذلك رغبة منها في منح الدفء لساكنة الدوار، وتقوية صلة التعاون و التآخي بين المتطوعين والمستفيدين.

وقد ثم رسم عدة أهداف تقود القافلة نحو طريق النجاح من خلال إصلاح مؤسستين تربويتين مهمتين في المجتمع إضافة إلى ذلك قافلة طبية صحية وتوزيع الملابس والأغطية والمواد الغذائية وختامها سهرة فنية ثقافية مع ساكنة الدوار، و ذلك وفق عدة مستلزمات ثم تحديدها بعد الزيارات الأولية للمنطقة وهي كالتالي :

مستلزمات المدرسة والمسجد :

+ بالنسبة للمدرسة :

* 9 ستائر للنوافذ ( 1.40 م/1.70م م) وستيرة (1.84 م/95 سم ) : القية المالية الإجمالية 642 درهم

* 32 زجاجة للنوافذ ( 61 سم/39 سم )

* 6 رفوف ( 1.20م /40 سم )

* 1 رف ( 1.84 م / 40 سم )

* 2 سلات المهملات

* مصابيح

* مفاتيح المصابيح

* صباغة المدرسة والجداريات

+ بالنسبة للمسجد :

* زربية (18 م /3 م) : القيمة المالية الإجمالية 2560 درهم

* 6 صناديق موضع الأحذية

* 6 صناديق موضع المصاحيف

* ساعة الحائط بمؤشر توقيت الصلاة

* 1 مسخن الماء

* أوعية + كراسي للوضوء

* 2 نوافذ ألومنيوم (1.15 م /81.5 سم ) و (1.13 م /81.5 سم )

* صباغة المسجد من الخارج

* 01 طن من الإسمنت للأشغال داخل المسجد

+ بالنسبة لمستلزمات الصباغة :

150 كلغ: كواتشو

10 كلغ: صباغة الزيت

5 لتر: دوليو

3 متر: ورق الحرش

6 رولوات: سكوتش كبار

5 سطيلات: الكولا الكريفي + ليتانت

فلمن يرغب في المساهمة في إنجاح هذه القافلة بتوفير أحد المستلزمات و التطوع في عمل الخير يمكنه التواصل مع أحد المسؤولين على ا لرقم التالي :

شريف حسن 0661577396 : المهدي باغو : 0673619426