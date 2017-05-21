كلمة مؤثرة في حفل تكريم بثانوية الاطلس الاعدادية بمراكش

مارية مصباح. استادة اللغة العربية بثانوية الأطلس الاعدادية بحي المحاميد مراكش. قالت كلمة مؤثرة في حفل التكريم الذي خصته المؤسسة لأطرها المقبلين على المعاش. كلمة تعتبر كرونولوجية الأحداث والذكريات والمواقف النضالية في الدفاع عن المدرسة العمومية. ولحظة استلهام تاريخي استحضرت فيه علاقة الأستاذ بالتلميذ. في إطار الجدلية الأبوية. والمسؤولية والغيرة والحب. وقد عاهدت نفسها على أن تظل وفية لمبادئها. وفية لزميلاتها و زملائها داخل مؤسسة تحمل في ثناياها الحلم. الغضب. الفرحة. القلق. الغيبة. والنميمة. وأيضا الثناء والمحبة. تناقضات كانت تفرضها اللحظة المنفلتة من العقال. وتستبيحها الخلافات الفكرية . والأهم انها تنتهي بالمحبة وبنصرة الأخ ظالما أو مظلوما.