لصوص الدراجات النارية يجددون نشاطهم مع نهاية مؤتمر المناخ كوب 22

المسائية العربية بمجرد اسدال الستار على فعاليات المؤتمر العالمي للمناخ، وانطلاق عملية عودة العناصر الامنية إلى ثكناتها وبلدانها ، حتى ظهر في الشارع لصوص الدراجات النارية س 90 ، وهم أكثر عطشا واستعدادا لتجديد النشاط، ففي مساء يوم السبت 19 نونبر من السنة الجارية، استهدف لصان يمتطيان دراجة س 90 سيدة كانت تسير بالطوار بشارع محمد الخامس، على مقربة من ساحة الحرية، وقام أحدهما بخطف حقيبتها، إلا أن العملية لم تنجح، لأن المرأة تشبتت بها بقوة، كما سارع أحد الشباب للدفاع عنها، مما اضطرهما للهرب وارتباطا بالموضوع، يتساءل المراكشيون هل ما زالت كاميرات رجال الأمن مشغلة، وهل تحد من نشاط اللصوص الذين يستهدفون السياح والنساء على وجه الخصوص.