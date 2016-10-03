ما مصير الأساتذة المكلفين بالإدارة التربوية على صعيد  التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2015/2016 ؟

أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش ـ أسفي، مع بداية الموسم الدراسي المنصرم، مذكرة تحت عدد: 5476 بتاريخ: 09/09/2015 ، في شأن التكليف، بصفة مؤقتة، بمنصب مدير وحارس عام الداخلية برسم الموسم الدراسي 2015/2016 ، تم بموجبها اختيار 18 أستاذا للتعليم الابتدائي بعد الانتقاء الأولي٬ وإجراء مقابلة معهم أمام اللجان المختصة، على أساس التكليف بمهمة تسيير مؤسسات التعليم الابتدائي بالمديريات الإقليمية بكل من شيشاوة٬ الحوز٬ الصويرة والرحامنة.