ما مصير الأساتذة المكلفين بالإدارة التربوية على صعيد  التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2015/2016 ؟

المسائية العربية : جهة مراكش ــ أسفي
أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش ـ أسفي، مع بداية الموسم الدراسي المنصرم، مذكرة تحت عدد: 5476 بتاريخ: 09/09/2015، في شأن التكليف، بصفة مؤقتة، بمنصب مدير وحارس عام الداخلية برسم الموسم الدراسي 2015/2016، تم بموجبها اختيار 18 أستاذا للتعليم الابتدائي بعد الانتقاء الأولي٬ وإجراء مقابلة معهم أمام اللجان المختصة، على أساس التكليف بمهمة تسيير مؤسسات التعليم الابتدائي بالمديريات الإقليمية بكل من شيشاوة٬ الحوز٬ الصويرة والرحامنة.
وتبعا لذات المذكرة، سيمنح للأساتذة المكلفين بتدبير مؤسسات التعليم الابتدائي امتياز ثلاث نقط، بصفة مؤقتة، للمشاركة في الحركات الإدارية الوطنية والجهوية لإسناد مناصب الإدارة التربوية برسم الموسم الدراسي 2015/2016.
منطوق المذكرة هذا يحيل على أمرين هامين:
– وجوب ظهور حركات إسناد إداري (بصيغة الجمع) وطنية وجهوية،
– وجوب ظهورها خلال الموسم الدراسي: 2015/2016.
ولحد الآن، لم تصدر أية مذكرة وزارية أو أكاديمية في هذا الشأن٬ مما جعل هذه الفئة تتساءل عن مصيرها فيما يخص إسناد مناصب الادارة التربوية بسلك التعليم الابتدائي لهذه السنة