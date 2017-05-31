محاصرة أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجامع الفنا

على الساعة العاشرة والنصف ليلا، حيث تم حجز أربعة من أعضاء مكتب الجمعية بمراكش، وهم: لطيفة اليق، وعواطف التريعي، رئيسة فرع مراكش، وفاطمة الزهراء الفايز، وصابر العدراوي، لمدة تجاوزت ساعة، “من طرف البلطجية، الذين عرضوهم للضرب والسب.. مع التهديد بالقتل أمام أنظار وعلى مسامع كافة الأجهزة الأمنية” حسب القيادي في “AMDH” عمر أربيب.