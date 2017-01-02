محكمة الاستيناف تدين الرئيس السابق للمجلس البلدي لمراكش واحد الموظفين بالسجن والغرامة

المسائية العربية

واخيرا ، وبعد مجموعة كبيرة من التاجيلات والجلسات الماراطونية، اصدرت محكمة الاستيناف بمراكش حكمها بالسجن سنة واحدة موقوقة التنفيد في حق عمر الجزولي رئيس المجلس الجماعي لمراكش سابقا، وأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم،

وصدر نفس الحكم في حق زين الدين الزرهوني الرئيس السابق للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجلس الجماعي لمراكش في الجلسة ذاتها نفس الحكم ، في الوقت الذي تمت فيه تبرئة بعض الموظفين المتابعين في نفس الملف