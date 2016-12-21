محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام: وزير العدل مصطفى الرميد لم يستطع تحريك الملفات الكبرى

أدلى محمد طارق السباعي رئيس الهييئة الوطنية لحماية المغرب بتصريحات خطيرة لقناة تونسية، حيث أكد استمرار الفساد، واتهم شخصيات بارزة باختلاس المال العام، كما ابدى استعداده لتقديم الاثباتات التي تتوفر عليها الجمعية والتي تؤكد ان الراضي متورط في هذا الفساد، وأضاف أنه مستعد أيضا لتسليم ذلك إلى وزير العدل إذا ما طلب منه ذلك، رغم الاختلاف معه، وامتعاض الجمعية من بعض المواقف حيث اشار الى ان وزير العدل لم يستطع تحريك الملفات الكبرى حسب تصريح محمد طارق السباعي