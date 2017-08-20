مراكش: الازبال تستقبل السياح المتوافدين على مسجد ابن يوسف التاريخي، وتخدش المنظر العام

المسائية العربية : مراكش اشتكت فعاليات جمعوية، ومجموعة من ساكنة حي زاوية الحضر، ورواد مسجد ابن يوسف بالمدينة العتيقة مراكش، من تواجد حاويات للأزبال بالطريق المؤدية للمسجد من بابه الخلفي بمدخل الحي المذكور، وعبرت الفعاليات المذكورة، عن استياءها وسخطها من تواجد هذه الحاويات، التي تخدش المنظر العام، وتسيء للمدينة وجادبيتها السياحية، بحكم أنها وضعت بموقع استراتيجي في المدار السياحي للمدينة العتيقة، ما يجعلها محط استهزاء من طرف السائحين. وطالبت الأصوات المستنكرة، من المجلس الجماعي، ومجلس مقاطعة مراكش المدينة، بضرورة التدخل لإزالة هذه الحاويات، والعمل على استهداف الساكنة بحملات تحسيسية لاحترام أوقات التفريغ ومرور عمال النظافة.