مراكش: الشيخ العلامة سيدي محمد بازي في ذمة الله

إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون،

توفي فجر هذا اليوم احد علماء مراكش شيخنا الفقيه الخطيب سيدي محمد بازي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته