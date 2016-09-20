مراكش : انطلاق الموسم  الجديد للمدرسة في المستشفى

في إطار أنشطتها السنوية أعطت جمعية أسرة التعليم للتنمية المستدامة ومحاربة الهدر المدرسي إشارة بدء السنة الدراسية الجديدة ضمن مشروعها الرائد ” المدرسة في المستشفى” وبهذه المناسبة عقد مكتبها بمقر دار الشباب سيدي يوسف بن على يوم 18 شتنبر 2016 اجتماعا تأطيريا افتتح بكلمة توجيهية للسيد كمال احود رئيس الجمعية الذي وضع الحضور في صورة الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال الموسم السابق ، مع التنويه بالعمل التطوعي الذي انخرط فيها متطوعوها /تها والذي شهدت عليه المتابعة الاعلامية المكثفة . وقد برزت مجهودات الجمعية على مستوى تمدرس الأطفال المرضى بالمركز ألاستشفائي الجامعي ودار الحياة الذين نوهوا بعمل الجمعية عبر مراسلة رسمية . كما ذكر المتحدث الحاضرين/ات بمستجدات السنة الحالية وخاصة توسيع الأنشطة إلى مستشفى الأم والطفل ، وأخبرهم/ن كذلك بالأشواط المهمة التي قطعها مشروع تزويد الجمعية بالأدوات الخاصة بتمدرس الأطفال وتخصيص قاعة إضافية للتمدرس . ثم أعطيت الكلمة للسيد الوفائي الذي رسم أفق الجمعية عبر البرنامج السنوي الحافل المزمع الدخول فيه خلال هذه السنة مع التذكير بالشراكات مع جمعيات أخرى نشيطة في محاربة الهدر المدرسي والتضامن الاجتماعي .