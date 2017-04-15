مراكش تحتضن الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للفن المعاصر

المسائية العربية تحتضن مدينة مراكش من 22 الى 26 ابريل الجاري الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للفن المعاصر . التظاهرة تنظم من طرف الرابطة المتحدة للثقافة والفنون و تعرف مشاركة ازيد من ثلاثين فنانامن دول مختلفة : كفرنسا ، إيطاليا مقدونيا،بلجيكا ،تونس،والمغرب و حسب مدير المهرجان الفنان التشكيلي عزالدين كطة فان هذه التظاهرة تهدف الى خلق فرصة لالتقاء الفنانين من المغرب وخارجه وعرض اخر انتاجاتهم الفنية في مجالات التشكيل و التصوير الفوتوغرافي والنحت والأعمال المركبة و تسعى الى تسليط الضوء على المواهب الشابة وتشجيعها من خلال احتكاكها لأول مرة مع فنانين مهنيين ، وتشهد الدورة الرابعة من المهرجان برنامجا غنيا و متنوعا يجمع بين العرض الفني في مجالات الفنون التشكيلية وأنشطة ذات بعد اجتماعي تضامني ،فبالإضافة الى معرض اللوحات الذي سيحتضنه بهو المسرح الملكي طيلة ايام المهرجان يتضمن برنامج هذه السنة ورشة للتشكيل بدار البر والإحسان يستفيد منها المسنون المقيمون بدار العجزة كحصة ترفيهية و انجاز لوحات تشكيلية سيتم عرضها للبيع و تخصيص ريعها كاملا الى دار البر و الاحسان ، كما يشهد برنامج هذه الدورة تنظيم ورشة في فن الزخرفة التقليدية بمجمع الصناعة التقليدية لفائدة عشاق فن الزخرفة و الصناع التقليدين من تاطير الفنان محمد قرماد و ندوة في فن الحفر من تاطير الفنان حكيم غيلان