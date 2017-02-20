مراكش تشيع جثمان محمد بوستة في موكب جنائزي رهيب صور تؤرخ للحظة

وارتباطا بالموضوع ، نسوق إحدى شهادات الاستاذ الكبير محمد الوقيدي والتي كتبها في تدوينته في حق السي محمد بوستة ” :… المعرفة التي سأتحدث عنها هنا هي التي عرفته فيها أثناء الندوة التي انعقدت تكريما لعلال الفاسي والتي شاركت فيها بعرض عنوانه علال الفاسي من خلال أفكاره الفلسفية. وقد أعجب “بوستة” بهذا العرض فقصدني قائلا: لقد حدثتنا عن علال الفاسي الآخر فأجبته: طبعا لأنني تحدثت عنه كمتفلسف في بعض كتاباته النظرية وهو يختلف عنك لأنك رجل سياسية بامتياز، في حين كان هو أيضا فضلا عن هذا مفكرا. وليس من الضروري أن يتعادل الناس في هذا المجال، بل إني أعتبر أن أفكاره ترجع إليه وليس إلى التيار السياسي الذي ينتمي له. أعجب “بوستة” بهذا الحوار الذي دار بيننا ودعاني إلى العشاء في بيته. وكنت أحسب بأنني سأكون واحدا بين عدد كبير من الناس لكنني وجدت أنني كنت بين قلة من الناس جمعتنا مائدة واحدة. دار بيننا حوار أثناء العشاء، ومن ثمة عرفت بوستة، وصار تدريجيا صديقا لي رغم تباعد الزمن ولكن بفضل ما قام به من مبادرات أدهشتني.

بدأت سنوات بعد ذلك ألقاه في مقهى بأكدال بالرباط من بعض أصدقائه، بعد أن لم يعد قائدا سياسيا. وقد عرفت فيه بعد ذلك قارئا، إذ كلما أهديته كتابا كنت أجده قد قرأه وأذكر بصفة خاصة مكونات المغرب وسياساته. لم تكن لدي إلا نسخة واحدة من الكتاب وأعلمته بذلك، فطلب مني أن أعيره إياه لكنه حين أعاد إلي الكتاب ناقشني في بعض الأفكار الواردة فيه، فعرفت أنه رجل يقرأ وخاصة أنه زعيم سياسي يقرأ. وأهديته بعد ذلك كتبا أخرى.

استمر جلوسي معه في نفس المقهى التي كان يرتادها للقاء بعض أصدقائه، وكنت ألاحظ أنني عندما أدخل للمقهى يمد يده للتحية مرحبا بي. ولكن عندما أصابتني حالة المرض التي أعيشها حاليا والتي تمنعني من الحركة وغادرت المقهى، لكنني شعرت أن هناك سيارة تتبعني فإذا بها سيارته وقد طلب مني الركوب لكي يقلني إلى وجهتي فشكرته شكرا جزيلا.

عندما سمعت بوفاته كنت عاجزا عن الذهاب إلى بيته ومشاركة أهله وذويه وأصدقائه في تشييع الجنازة فترحمت عليه كمواطن عادي نال سمعة لأنه شارك في الأحداث السياسية، وكان من دعات الديموقراطية ومن صانعي التناوب السياسي. رجل لن ينسى له المغرب نتائج عمله السياسي، ولكن ينسى أيضا أنه ظل مواطنا عاديا ومات متواضعا وتلك من الصفات التي اشتملت عليها شخصية محمد بوستة والذي أستغل هذه الفرصة لتعزية أفرادته وذويه وأقول رحم الله رجل السياسة التي مات في النهاية مواطنا عاديا.