مراكش: حادثة سير بالحي الصناعي يذهب ضحيتها سائق دراجة ” 90 C”ومن معه

المسائية العربية حادثة سير يذهب ضحيتها سائق دراجة ومرافقه مازالت ماكنة حوادث السير بالحي الصناعي بمراكش تحصد المزيد من الضحايا واغلبهم من ركاب الدراجات النارية، وفي مقدمتهم ركاب الدراجة “س 90 “، ذات المحرك القوي، والهيكل الهش عند كل صدمة ، حيث لقي السائق ومرافقه حتفهما، بعد اصطدام الدراجة بشاحنة من الحجم الكبير، وذلك صباح يوم الأربعاء 18 يناير 2017 نقلت جثة الضحيتين الى مستودع الاموات بباب دكالة بناء على تعليمات النيابة العامة فيما فتحت عناصر حوادث السير بالمنطقة الامنية الثالثة تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة المميت.