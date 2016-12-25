مراكش : حادثة سير مروعة بشارع محمد السادس
2016-12-25
المسائية العربية : الحجامي صهيب
شهد شارع محمد السادس يوم السبت على الساعة الثامنة و النصف مساءا حادثة مروعة بعد اصطدام سيارة من نوع “اودي” بسيارة اخرى من نوع “طويوطا” .
الحادث أذى الى سقوط مصباح العمود الكهربائي، ومن الألطاف الإلهية لم يصب أحدا، علما أن المكان يشهد يوميا حركة سير، حيث يقصده يوميا طالبي الرياضة، وعشاق المشي والتمتع بالراحة والهدوء،
هذا و يرجع ا اللحادث إلى السرعة المفرطة الجنونية للسياقة، وعدم احترام قانون السير داخل المدار الحضري.