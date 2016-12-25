مراكش : حادثة سير مروعة بشارع محمد السادس

شهد شارع محمد السادس يوم السبت على الساعة الثامنة و النصف مساءا حادثة مروعة بعد اصطدام سيارة من نوع “اودي” بسيارة اخرى من نوع “طويوطا” .

الحادث أذى الى سقوط مصباح العمود الكهربائي، ومن الألطاف الإلهية لم يصب أحدا، علما أن المكان يشهد يوميا حركة سير، حيث يقصده يوميا طالبي الرياضة، وعشاق المشي والتمتع بالراحة والهدوء،