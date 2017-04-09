مراكش: سائحة تتعرض لسرقة حقيبتها اليدوية عن طريق الخطف بالدراجة النارية كوازاكي

المسائية العربية تعرضت سائحة فرنسية الى سرقة حقيبتها اليدوية عن طريق الخطف بملتقى الطرق الفاصل بين شارع محمد الخامس وزنقة محمد الملاخ زوال يوم السبت 8 ابريل 2017 . وأكد زوجها أن الحقيبة تحتوي على هاتف نقال من النوع الرفيع، وكافة الوثائق الادارية المتعلقة به وبزوجته وابنائه، ونفى ان يكون فيها اي مبلغ مالي. وأضاف أن حالة زوجته النفسية متحطمة، حيث تفاجأت خلال جلوسها وسط حشد من السياح الذين ينتظرون سيارة النقل التي تقلهم إلى الفندق، باليد التي نزعت الحقيبة بقوة، الشيء الذي افقدها توازنها، وسهل من مامورية اللصين اللذين كانا يمتطيان دراجة نارية من نوع كوازاكي صفراء اللون، ويذكر ان ملتقى محمد الخامس وزنقة محمد الملاخ اضحت نقطة سوداء، بحكم تكرار عملية السرقة بها، واستهداف الاجانب وخاصة العنصر النسوي. وهنا وجب التساول عن دور الكاميرات المبثوثة في المكان، وإن كانت مشغلة وتحت المراقبة كما سبق لوالي أمن مراكش أن أكد على ذلك، وهل من حماية للسياح في اماكن تواجدهم حفظا على سلامتهم، وحرصا على سمعة المغرب .