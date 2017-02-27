مراكش على موعد مع الملتقى الوطني الثاني حول موضوع تكيف البنيات التحتية والتجهيزات مع التغيرات المناخية

المسائية العربية تنظم مجلة ” الطاقة والمناجم والمقالع ” بمدينة مراكش الملتقى الوطني الثاني حول موضوع تكيف البنيات التحتية والتجهيزات مع التغيرات المناخية وذلك لتسليط الضوء على الوضع الحالي والتطورات التي تشهدها هذه المجالات وياتي تنظيم هذه الندوة حسب بلاغ صحفي توصلت المسائية العربية بنسخة منه في مرحلة دقيقة تحتاج فيها البلاد الى تقوية ترسانتها المعيارية والتنظيمية التي تهم مختلف المجالات المتعلقة بالبنيات التحتية. خصوصا وان المغرب اصبح من الدول الرائدة في مجال التعبئة والتوعية حول احترام البيئة يشارك في هذا اللقاء العديد من القطاعات الحكومية من قبيل وزارة الماء، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزارة البيئة. وحسب بلاغ صادر عن المجلة فان المهنيين والفاعلين في القطاع مدعوون لبذل المجهود من اجل حل مجموعة من الاشكالات على مستوى ملاءمة الدراسات الهندسية ومشاريع البناء والاعمار للتغيرات المناخية مثل الزلازل وانجراف التربة والفيضانات …عبر استعمال واعتماد معايير الجودة المعتمدة والمراقبة المفروضة