مراكش: عمليتين أمنيتين تسفران عن حجز كمية كبيرة من المخدرات واسلحة بيضاء

المسائية العربية اكدت مصادر عليمة ان مصالح الامن بمدينة مراكش نجحت في رصد مجموعة من البزناسة الذين اختاروا من الدواوير المتاخمة للمجال الحضري لمدينة مراكش مسرحا لترويج مخدر الشيرا ومخدر الكيف، والتبغ، وسائل ماء الحياة. وأضافت نفس المصادر أن العملية تمت في إطار الاستراتيجية الأمنية المتبعة لمحاربة الظواهر الإجرامية، و تبعا لعمليتين متتاليتين قامت بهما مصالح الأمن بمراكش تم خلالهما استغلال مجموعة من المعلومات والقيام بعمليات حراسة ومراقبة على مستوى الدواوير المتاخمة للمجال الحضري واسفرت العملية على اعتقال ثمانية أشخاص، واحتجزت كمية من مخدر الكيف تقدر بحوالي 14 كلغ ، وكمية من مخدر التبغ المهرب تقدر ب 2 كلغ، و 115 غرام من مخدر الشــــــــــيرا، و 1000 لتر من ماء الحياة، إلى جانب طن واحد من فاكهة التين المجفف، وأسلحة بيضاء، تتكون من مدية كبيرة الحجم، وسيف، وغيرها من المحجوزات