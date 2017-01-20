مراكش: قاضي التحقيق بمحكمة مراكش يقرر متابعة الاستاذ يوسف العلوي في حالة سراح

وتجدر الاشارة إلى أن العلوي يوسف استاذ اللغة العربية بتأهيلية الثوامة بإقليم الحوز، هو مناضل ينتمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE ، التوجه الديمقراطي بالفرع المحلي بآيت أورير ، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آيت أورير والمعتقل السياسي سابقا بمراكش (من ماي 2008 إلى ماي 2010 في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب: مجموعة زهرة بودكور)، اعتُقِل بامنتانوت يوم الثلاثاء 17 يناير 2017 ، وذلك بعد زيارته لمفوضية الشرطة للاستفسار عن سبب زيارتهم لمنزل العائلة للبحث عنه، وتم نقله يوم 18 يناير 2017 لمصالح الشرطة القضائية بمراكش لمباشرة التحقيق معه، ومثل اليوم الجمعة 20 يناير في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، هذه الاخيرة أحالت بدورها الاستاذ العلوي

على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح.