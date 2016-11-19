مراكش: ما بعد مؤتمر المناخ! ؟

المسائية العربية

محمد السعيد مازغ

ما بعد مؤتمر المناخ! ؟ ـ سؤال عريض يطرحه الشارع المراكشي، وقلبه على تلك المكاسب التي يرجع الفضل في تحقيقها وانجازها إلى مؤتمر المناخ،

حدائق كتب لها أن تحيى من جديد، وتزهو بالوان الطبيعة الفيحاء، بعد أن تحولت إلى معارض تسر الناظرين، وتبعث على الارتياح، وشوارع اشرقت انوارها، وتلألأت اقواسها وجنباتها ، وأصبحت نموذجا منافسا لأهم شوارع الدول الغنية، والجميل هو اختفاء المفاجئ ” للشمكالة ” وجيوش المتسولين والمعربدين، ولصوص الدراجات النارية المتخصصين في نشل الحقائب والهواتف النقالة، كما تراجعت فوضى السير والجولان، وبدت وسائل النقل بما فيها الدراجات العادية والنارية وهي تمتثل للضوء الاحمر، ولا تتجاوز خط الحدود الذي سطرته الجهات المسؤولة على مشارف اشارات المرور.

شوارع وازقة المدينة اصبحت نظيفة، حيث تم تجنيد الشباب لهذه الخدمة، ومع امطار الخير التي تساقطت في اليوم الاول من المؤتمر، اختفت آثار التلوث، وبدت المدينة ناصعة البياض، ريحها نسيم ينعش النفس، واخضرارها يفتح الشهية على الانغماس في جمال الطبيعة واصطياد حلم منفلث من عقاله.

اغلب هذه التحف، أنجز في وقت قياسي، فكان الضغط الزمني، والشخصيات الوازنة من رؤساء الدول وقادة العالم ممن أكدوا حضورهم إلى مدينة مراكش، ومشاركتهم الشخصية في فعاليات مؤتمر الولايات المتحدة للمناخ كوب 22 ، وغضبة الملك على المسؤولين المحليين ،بعد أن عاين البطء الذي تسير به الاشغال، كلها عوامل، فتحت الباب للخلق والابداع، وبدل المجهود من اجل استقبال ضيوف المغرب وتوفير كل سبل الراحة، وبالتالي إعطاء المثل في احترام البيئة والعمل على تفعيل بنوذ الاتفاقات التي التزم بها المغرب على مستوى الطاقات المتجددة، والحد من انبعاث الغازات، إلى جانب تحسين علاقة المغرب بالدول الافريقية، وبناء استراتيجيات مستقبلية لخدمة شعوبها، وبالفعل لم تذهب هذه المجهودات هباء، حيث أثارت إعجاب الجميع، واشادت بها العديد من القنوات الاعلامية العالمية.