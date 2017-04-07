مراكش: مخالفة قانون السير تحتل المراتب الاولى في مجموع التدخلات الامنية بولاية مراكش

المسائية العربية : أكد بلاغ صادر عن ولاية أمن مراكش، ان الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن مراكش سجلت حضورها الفعال بالشارع العام، مما ساعد على تحقيق تواصل مستمر مع المواطنين والقيام بالتدخلات التي تستوجبها كل حالة على حدة مع توطيد الإستراتيجية المتعلقة بردع الجريمة وزجر المخالفات المتعلقة بقانون السير مساهمة منها في تعزيز السلامة الطرقية. وأفاد البلاغ أن مجموع تلك العمليات يدخل في سياق تجسيد المقاربة الأمنية في شقّيها الوقائي والزجري والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين تماشيا مع روح التعليمات المديرية. وبلغة الارقام، اكد البلاغ انه خلال الفترة الممتدة ما بين 19/03/2017 إلى غاية 01/04/2017 تم انجاز ما مجموعه 1770 تدخلا بالشارع العام . وفيما يتصل بكبح الأنشطة الإجرامية ، فقد تمكنت عناصر الوحدة من إيقاف 24 شخصا متلبسا بالسرقة، 05 أشخاص من أجل الضرب والجرح، و 09 أشخاص من أجل حيازة أسلحة بيضاء بدون سند قانوني فضلا عن ضبط 07 أشخاص مبحوث عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة. اما بالنسبة ل مكافحة جرائم المخدرات والترويج غير المشروع للمشروبات الكحولية، فقد تمكنت عناصر الوحدة من إيقاف 03 أشخاص من أجل ترويج مسكر ماء الحياة، 03 أشخاص من أجل ترويج مخدر الشيرا، و 40 شخصا من أجل حيازة واستهلاك مخدر الشيرا و 14 شخصا من أجل حيازة واستهلاك مخدر الكيف. أما الشق المتعلق بالسلامة الطرقية ، وفي إطار عملية مشتركة مع الشرطة القضائية ودوائر الشرطة خلال الحملات التطهيرية ، فقد تمكنت نفس الوحدة من ضبط 802 مخالفة لقانون السير.