مراكـش ( شعر )

في كتاب الليل تزدحم تفاصيل العطش





ليل مراكش رئة خالية من الثقوب وعازف الساكسفون دليلنا إلى كل الاتجاهات

سلام على مراكش تدس تمائمها في غناء العاشقين

مراكش

أكان لا بد أن تتلوني بدماء العاشقين حتى نمنحك دمنا؟