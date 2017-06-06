مروض أفاعي بساحة جامع الفنا بمراكش يفارق الحياة

المسائية العربية أفادت مصادر مطلعة أن مروض أفاعي بساحة جامع الفنا بمراكش قد فارق الحياة بالمستشفى متأثرا بالسموم التي نفثها ثعبان في جسده بعد لذغة غادرة.

وكان الضحية البالغ من العمر نحو 45 عاما نقل إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إثر تعرضه يوم السبت 13 ماي المنصرم للدغة ثعبان داخل حلقة بساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش.

وأوضحت مصادرنا، أن مروض ثعابين تم وضعه بقسم العناية المركزة تحت إشراف طاقم طبي الذي بقي به نحو ثلاثة أسابيع قبل أن يفارق الحياة.