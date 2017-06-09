مستشار يطالب التوفيق بالكشف عن الأسباب الحقيقية لتوقيف خطباء

المسائية العربية وجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي، سؤالا شفهيا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وذلك على خلفية توقيف الوزارة لعدد من الخطباء. وأشار مريمي في سؤال موجه للوزير الوصي أن توقيف هؤلاء الخطباء أثار حفيظة رواد المساجد وجعل الساكنة تندد بهذه القرارات، من خلال التعبير عن رفضها باحتجاجات داخل المساجد المشمولة بالقرارات وفي محيطها. وطالب المستشار من الوزير التوفيق الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إيقاف هؤلاء الخطباء، كما طالب منه الكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية.