مسرحية هزلية ـ باللسان الدارج ـ : “العب تربح العب تخسر “

المسائية الفنية

(عبارة عن ساحة واسعة، ترى العين امتداداتها عبر الأزقة، والمنازل، والمتاجر، والمساجد، والصوامع… التي رسمت على جدرانها… الممثلون يشكلون حلقات صغيرة، كل حلقة تمارس لعبة من الألعاب التالية: العيطة – الضاضوس- الصفيرة مولات المال- بيع الدواء- الشواف (ة)… تسلط الإضاءة على المساحة المخصصة لكل لعبة).

الشوط الأول

*لعبة العيطة *

(كارطة + طاولة صغيرة علوها 80 سم – إنارة)

ممثل (1) : (يضمس الكارطة، يضعها أمام ممثل (2))

انت وْزهرك، عيط

ممثل (2) : (يفكر).

ممثل (1 : أعيط.

ممثل (2) : الكبال.

ممثل (1) : سِرْ، هانا، الاَّ، ها هو، اشكون يْزيد؟.

اشكون يركب؟ الطْلامس، ها هو، خارج، ابصحتك.

ممثل (2) : (يتسلم الكارطة، يضمسها، يضعها أمام الممثل (1)) عيط.

ممثل (1) : اللاص.

ممثل (2) : كلا وْ زهرو، الطْلامس، هاهو، الا، اشكون يزيد؟ ها واحد لمية، اشكون يزيد؟ أزعم أصاحبي، هانا، خارج، داخل،/ ازگلتيه.

*لعبة الضاضوس*

(ضاضوس + علبة + طاولة صغيرة علوها 80 سم “إنارة”).

ممثل : (يحرك الضاضوس) ساعة الحظ ما تتعوضش، يا الله عمّر واربح،

جرب حظك واربح، ازعم، كلشي يربح، ازگلتوها (يحرك الضاضوس) مرة اتْصيب، ومرة اتخيب، مول السعد يْعمّر، عمّر وارْبح، ارْبح، ارْبح، ابصحتك، (ظلام).

*لعبة الصفيرة مولات المال*

(ثلاث ورقات كارطة 2+ 4+ السوطة “إنارة”).

ممثل : (يلعب بثلاث ورقات) الصفيرة مولات المال، انت وزهرك، ها انت، رد بالك، 100 تربح 400، 1000 تربح 4000، ها انت شوف مزيان، هاذي ألا، هاذي الا، يا الله اشكون احضاها؟ اشكون صاحب الحظ؟ ازگلتيها (يعيد) ما اتقلقش يوم ليك، و يوم عليك، ها انت، رد بالك، هاذي الاَّ، هاذي الا، يا الله اشكون احضاها؟ ابصحتك (ظلام).

*لعبة بيع الدواء*

(بساط + علب بداخلها مسحوق أعشاب+ قنينات صغيرة، بداخلها سائل… “إنارة”).

ممثل : سبْحانو، اخْلق البلاء، واخلق الدواء، سبْحان الشافي، سبحان العافي، اسيادنا، اللي ما دار السْباب، اخطا الصْواب، اسيادنا، اللي نيتو ناقصة، يْبعد، اللي لا بسو ابْليس، يْبعد، اللي نيتو صافية، يتقدم، مول بو زلوم، مول احْريق البول، (يتناول علبة) هانا، گول بسم اللهْ، خلط بالزيت البلدي، وكول، حرك جيبك، يتستر عيبك، واللي ما عندو نية، ما عندو قسمية، سبحان الشافي، سبحان العافي، جاك الخير اسيدي، جاك الخير امرضي الوالدين (ظلام).

ممثل (إنارة) كنديرو السْباب، والكمال عْلى مولْ الْملك لَعْظيم، سبحان الشافي، سبحان العافي، عندك برد الظْهر، ولاَّ نفسك باردة، ادواك موجود إلى كانت نيتك صافية، انوي الْخير تلق الخير، أرى اللي حاگراه لمرا، أرى اللي شاك افْرجو لتو، ها انت (يتناول قنينة) صغيرة) شربو فاتاي اقبل النعاس، يبات اعلامك واقف عساس، الليلة، تبات اتقاتل، السيف مايعواج، ما يحفى، جاك الخير الحاج، جاك الخير الشريف ظلام).

*لعبة الشواف (ة)*

(بساط أخضر + مبخرة + احجبة+ سيديات+ بندير+ شواف (ة) مرتديا لباس المهنة، في عنقه سبحة كبيرة، + مساعد … ) (انارة )

الشواف : (للمساعد) أرى لبنادر، أرى التباخر.

المساعد : (يضع البخور في المبخرة، ويضرب على البندير).

الشواف : أرى لبنادر، أرى التباخر (يتناول كتابا قديما) ها الزناتي، ها الضمياطي، ها بركة الهادي.

المساعد : (للجمهور) اللي تالف، وْما عارف اش من اطريق يْشد؟.

الشواف : لجواد يْر شدوه.

المساعد : اللي ابغى يعرف، امنين جايو لعكس؟.

الشواف : لجواد يْوريوه، ها الزناتي، هالضمياطي، ها بركة الهادي

المساعد : اللي امعكس ليه الزواج؟.

الشواف : لجواد يسهلوه ليه (يتقدم زبون، يهمس في أذن الشواف).

الشواف : (يمسك يد الزبون) أطلب التسليم لا تحسب، لا اتقدر، هاذ لحجاب علقو جهة ليمين 21 يوم، يزول لعكس، ويبين ليك البرهان، ها الزناتي، ها الضمياطي، ها بركة الهادي.

المساعد : اللي ابغى يعرف اعلاش ما عندو ازهر امْع لعيالات؟.

الشواف : لجواد يْوريوه.

المساعد : اللي امثقف، وخايف من ليلة الدخلة؟.

الشواف : لجواد يْعالجوه (يتقدم زبون، يتبعه آخر، يتبعهما ثالث…).

الشواف: (للزبناء) ابشوية السي، ديرو الصف الله يْخليكم (يمسك يد الزبون الأول) لا تحسب، لا اتقدر، هاذ السيدي، اتفرج فيه وحدك، 7 اديال الليلات، ها الزناتي، ها الضمياطي، ها بركة الهادي (يمسك يد الزبون الثاني) لا تحسب، لا اتقدر، هاذ السيدي، اتفرج فيه وحدك 7 اديال الليلات (يمسك بيد الزبون الثالث) هاك حتى انت (يسلمه سيدي) دير ابحالهم، ها الزناتي ها الضمياطي، ها بركة الهادي.

المساعد : فين اللي كيفق عليه الحال؟ فين الليل اجناحو مكسو؟ (يتقدم زبون).

الشواف : جاك الخير اولد لجواد، جاك الخير الشريف هالزناتي، ها الضمياطي، ها بركة الهادي (تتداخل، وتتقاطع الألعاب وكذلك الإنارة، بعد برهة، تبدأ الأصوات، والإنارة في الانخفاظ، ينشغل الممثلون بِعد النقود المحصل عليها. (ظلام).

الشوط الثاني

(إنارة – يدخل البراح حاملا حقيبة، مناديا)

البراح : عباد الله، ما اتسمعو الا اكلام الخير، يا أَهل الساحة، ياهَلْ لمكان، يا أَهل الساحة (تقترب المجموعة منه) گال ليكم أمين الساحة، واكبير الجماعة، خصكم تنتخبو مجلس الساحة.

ممثل : واشكون يكون الرايس؟

البراح : الرايس موجود، ابلا ما اتشغلو به بالكم، واتضيعو الوقت

ممثل : ابحال إلى علمك الله.

البراح : وراكم غاديين اتسافرو لَبلاد برا، امع فرقة الصناعة التقليدية.

ممثل : ها الزليج ها الفخار.

ممثل : ها الغيطة ها النفار.

ممثل : هالحصيرة ها الحايك.

ممثل : ها الناعورة ها القرشال.

ممثل : ها الحنة ها الزربية.

ممثل : ها البلغة ها الشربيل.

ممثل : ها القفطان ها العمارية.

ممثل : ها البرشلة ها الجمور.

ممثل : ها لحمالة ها السبنية.

ممثل : ها النقرا هالخلخال.

ممثل : هالمضمة ها جبدور.

ممثل : ها السلهام ها الكمية.

البراح : وغاديين اتسافرو امع فرقة الطقطوقة الجبلية (تؤدي المجموعة أحد مقاطعها).

البراح : وامع فرقة العيطة المرساوية (تؤدي المجموعة مقطعا…).

البراح : وامع الفرقة العيساوية (المجموعة تؤدي مقطعا…).

البراح : وامع الفرقة الحمدوشية (المجموعة تؤدي مقطعا).

البراح : وامع فرقة الدقة المراكشية (المجموعة تؤدي مقطعا منها).

البراح : راكم غاديين اتمثلو لبلاد، واتجلبو لعباد، اللي عاشقين الشمس، ولهوا، واللي على بالكم، بالـﮔرجا.

المجموعة : يْفيض الخير، تفرح لقلوب، واتعم البهجة.

البراح : وبعد ما تنتخبو المجلس، ويحضر الرايس، واتدربو مزيان.

ممثل : واشكون غادي يدربنا ؟

البراح : الرايس، هو المخرج، اللي غادي يشرف عْلى التداريب، وبعدما اتدربو مزيان، واتقنو ادواركم، نبغيو الشعار الأول: اتكون النهايات فَجْميع اعمالكم، كيف العادة:

المجموعة : تفاهم الجميع / توافق الجميع.

البراح : ويكون الشعار الثاني:

المجموعة : اللي اترهنو بيعو.

البراح : واللي اتخدمو.

المجموعة : طيعو.

البراح : واللي فرط.

المجموعة : مايلوم الا راسو.

البراح : واللي ما يسمع لكبيرو.

المجموعة : الهم تدبيرو.

البراح : ويكون الشعار الثالث: مولْ لَبلا خليه فَبلاه.

المجموعة : لا اتهز، لا اتحط امعاه.

البراح : الناس اجناس.

المجموعة : فيهم الماس، وفيهم النحاس.

البراح : ويكون الشعار الرابع:

المجموعة : اليوم اكلينا، واشربنا.

البراح : وانسينا.

المجموعة : ماداز اعْلينا.

البراح : الحاضر، يبلغ الغايب، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، ها الدوزان. (يشير إلى الحقيبة) وها الاصوات (يشير إلى الجمهور) (يغادر).

ممثل : اللي يْريدك، ريدو، ومن خيرك زيدو.

ممثل : اش اظهرليكم المعلمين؟

ممثل : كيفاش، اش اظهر لينا؟ تفاهم الجميع/ توافق الجميع

ممثل : واللي فرط

المجموعة : ما يلوم إلا راسو

ممثل : واش انديرو امع اللي ما حضرينش ؟

ممثل : واش انت غادي تبقى ديما بوجادي ؟

ممثل : كيفاش؟

ممثل : كيف العادة، غادي انكولو باللي اتبلغو، وما حضروش

ممثل : يتحملو مسؤوليتهم.

ممثل : واللي ضرباتو يدو ما يشكي

ممثل : يا الله اسيدي على بركة الله، أرى هذاك الدوزان (موسيقى للتشويق)

ممثل : (يفتح الحقيبة، ويخرج منها صندوقا، وقلما، ومحضرا للتوقيعات، وكيساً فيه بي ملون، تهدأ الموسيقى التشويقية، وتنطلق موسيقى غريبة، غرابة العملية التي ستجري، يتولى ممثل ملء المحضر، بينما بقية الممثلين يلعبون اقريقشة، ويخبرونه في كل مرة بالنتيجة، ليسجلها في المحضر، بعد الانتهاء من ملء المحضر، يدخل البراح ومعه الرايس، حاملا حقيبة، تهدأ الموسيقى، يتوقف اللعب).

البراح : عباد الله، يا أهل الساحة، ها الرايس اديالكم (يتقدم أفراد المجموعة للسلام عليه، على نغمات موسيقى أندلسية، يتسلم البراح الصندوق، والمحضر، ثم يغادر، تهدأ الموسيقى الأندلسية).

الرايس : (على نغمات اهازيج مغربية، يفتح الحقيبة، ويخرج منها ملابس التمثيل، والملحقات، وحاسوبا، يوزع الملابس على الممثلين، ويشرف على ارتدائها، كما يعين أماكن الممثلين، بعد رسم الحلقة، التي ستجري فيها أحداث المسرحية، وتقديم التوجيهات، اللازمة، للممثلين، بعد تقسيمهم إلى نواب، ووزراء، النواب في جهة، والوزراء في الجهة المقابلة، والرايس في الوسط، تهدأ الموسيقى، (ظلام)

(لحظة كواليس).

الشوط الثالث

(إنارة).

الرايس : (للممثلين) بسم الله، نبداو التداريب،

ممثل : واش انقدرو نيت، انمثلو، وانكونو نواب؟ وانكونو وزراء ؟

الرايس : معلوم، أعلاه مالكم؟ اش ناقصكم؟

ممثل : احنا، راه غير المزلوط على خوه، ولعب الكبار واعر.

الرايس : ما حد الطماع حاضر، الكذاب ماخصو خير، انتما راه غاديين غير اتمثلو، أما اخرين راه درها بالصح، وكاينين اللي صدقات ليهم.

ممثل : وإلى صدقات لينا حتى احنا؟.

الرايس : اللي صدقات ليه، غادي يولي يبات يفرس امع الذياب، ويصبح يشكي، ويبكي امع النعاج.

ممثل : حتى واحد ما اكره النخوة.

ممثل : واللي يخمم ما يقطع الواد.

الرايس : يا الله، يا فتاح، يا رزاق، يا امقسم لرزاق، يسر، ولا تعسر، سبحان من سخر هاذا لهاذا، بسم الأموات، والأحياء، بسم القدم الفضي، والقدم الذهبي (ينظر في الحاسوب) أُعلن انطلاق لعبة الإحاطات، وأعطي الكلمة للنايب بونظيف، فليتفضل لتقديم إحاطة فريقه (أغنية بونظيف تؤديها المجموعة).

المجموعة : بونظيف، أيا بونظيف.

اتْغب فالشتا، وْتحضر فالصيف.

النايب بونظيف : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب، افْهاذ الأسبوع بالذات، واحد الموظف مسكين، لا حظ عليه المدير اديالو، باللي قميجتو، ما بيضاش.

نايب : ما كينظفش بالمسحوق المناسب.

ن بونظيف : دار به المدير تقرير، وْحولو للتحقيق.

نايب : اتخصمات منو أجرة يومين.

ن بونظيف : السي الرايس، ابْصفتنا كنمثلو الساحة،

نايب : وجمهور الساحة، وموظفين الساحة.

ن بونظيف : كنطلبو من المسؤولين، يبداو يخبرو الموظفين ابنوع المسحوق اللي خصهم يستعملوه، وشكرا.

الرايس : الكلمة للنايب ابسعدو، فليتفضل لتقديم احاطة فريقه (اغنية ابسعدو تؤديها المجموعة).

المجموعة : السعد، ابسعدو.

والشحمة من عندو.

ن ابسعدو : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب، والنايبات، افواحد الاسرة مسكينة، جا الرجل من الخدمة، اتجمع امع وْليداتو، حول الميدة، حطات ليهم مولات الدار لغدا، غمس الرجل الدغمة الأولى، اجبر الثقلية فيها ريحة البصلة، ابدات المعركة بينو وبين لمرا، هي كتـﮔول (تشخيص).

لمرا : هاذ الوجبة راه قدموها فالتلفزة.

الرجل : كنـﮔول ليك: عمر الثقلية ما كانت فيها البصلة.

لمرا : اش كتعرف أنت فالطبخ؟

الرجل : اما انتِ غير امطفراه، ياك ﮔـاع اللي كالوها افذاك المشقوف (اشارة إلى التلفاز) كتجربها فينا، حتى اتعوقبنا.

لمرا : سري، اللي كنقلب ليكم عَلْ الشهيوات العصرية.

الرجل : ألالة، لا اتقلبي ليناش، اهلكتنا.

لمرا : شت انت، لمعيشة امعاك احرام.

ن ابسعدو : وصلو المعركة الْدار القاضي (يتحول الرايس إلى قاضي).

القاضي : بعد الاطلاع على الملف، والتعرف على الظروف، والملابسات، والاستماع إلى شهادة الشهود، قررت المحكمة، انصافْ هاذْ لمرا المحبة للحداثة، والعولمة، بتطليقها من هاذ الزوج المتخلف، رفعت الجلسة.

ن ابسعدو : وابصفتنا كنمثلو الساحة، وجمهور الساحة، ابغنا السي الرايس، انعرفو، اعلاش المسؤولين، ما كيراقبوش الوجبات، اقبل ما اتقدم عَلْ الشاشة؟ وشكرا.

الرايس : هذا، راه سؤال السي النايب، ماشي إحاطة، والوزرا، ما عندهومش الحق يجاوبو على الإحاطات، احترم القانون عفاك، الإحاطة الأخيرة من نصيب السي النايب القافز فليتفضل نيابة عن فريقه.

ن افضولي : السي الرايس، النايب القافز، امسافر افْمأمورية للسعودية.

ن مدافع : الا السي الرايس، السي النايب القافز، موجود افأرض الوطن.

الرايس : ومالو ما احضر لتقديم احاطته.

ن مدافع : امشى يسوي مشكلة امراتو اللي طلبات المغادرة الطوعية

ن افضولي : ما اتيقش به السي الرايس، الرجل راه غارق كيحسب فالخناشي اديال الريال السعودي، حيث وقت الزكاة هذا

ن افليفة : السي الرايس، عندي إحاطة واعرة، تسمح السي الرايس، انـﮔولها فَبلاصتو؟

الرايس : (ينظر في الحاسوب) انت السي النايب افليفلة، ما عنديش فاللائحة

ن افليفلة : السي الرايس، رغبة في خدمة الجمهور، والمشاهدين، ﮔلنا، هو غايب، ما كاين لاش يتحرمو النظارة الكرام من الفائدة، واليوم لاربع

الرايس : فوجه النظارة، واليوم لاربع، ما كاين باس، يا الله اتفضل، واختصر عفاك.

ن افليفلة : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب، والنايبات، ابلاشك، افعلمكم اجميع، باللي واحد لمدينة، شامخة، افجزيرة منسية، اضربها زلزال، اقوي، هدم، وْخرب.

نايب : وخلف شلا قتلى، وْجرحى.

نايب : ومعطوبين، ومنكوبين، ومشردين.

نايب : السكان الدْراوش، اديال، هاذ لمدينة، اللي فلتو.

نايب : اكبار، واصغار، انسا، وارجال.

نايب : شاركو كلهم، افعملية انقاذ هَلْهم، واحبابهم، واخوتهم، وجيرانهم

ن افليفلة : السي الرايس، الناس اتألمات، وابكات، وفوضات امرها لله، وسكتات، وملي اتدفـﮔـات، المساعدات، والاعانات، سدو عْليها، ﮔـال ليك، حـﮔـة، ما حـﮔـة،

نايب : حتى يديرو الدراسات.

نايب : والمشاورات.

” : وتظهر النتائج والخلاصات.

” : وتصدر المساطر والإجراءات.

” : والضحايا؟

ن افليفلة : كان نصيبهم، ازريدة على قد الحال، اديال لهراوات.

نايب : والمطاردات.

” : والاعتقالات.

ن افليفلة : السي الرايس، ابصفتنا كنمثلو الساحة، وسكان الساحة، وجمهور الساحة، كنقترحو، نمشيو كلنا عند الحكومة،

نايب : وامعانا كبش اسمين، انذبحوه ليها، فالعتبة، ونترجاوها اتوزع غير العشر، اديال هاذيك المساعدات، عل الضحايا،

ن افليفلة : راه أكد لينا، واحد الخبير، باللي العشر اديال هاذيك المساعدات، كافي باش، يْوليو الضحايا، بخير وعلى خير،

نايب : قادرين ينساو، اللي فات، واللي مات،

” : ويترجاو الله، افكل 50 عام يْجي زلزال، اقوي، ياخذ نصيبو، ويخلص الناس من الميزيرية، والقهرا.

ن افليفلة : حيث الفقير المقهور السي الرايس، ما ابغى لاجنة، ولا نار، ابغى غير باش يدوز النهار.

الرايس : السي النايب، والسي افليفلة، هاذي راه السودانية، القاطعة، الحراقية، وما ادراك ما الحراقية، السي النايب، راك زعما فالمجلس وفالساحة، والسواح، كيتفرجو، فينا، ﮔول بعدا، انكتبو شي ابرية، أو انرسلو، شي لجنة، من المجلس، تستعطف الحكومة، وتطلب منها، غير تتوسط، الشغل راه فيد اماليه، اللي ﮔادين عليه، وعارفين، اش خص يدار

نايب : الخوف رجلة، السي الرايس.

” : الله يكون فالعون، الواحد هو اللي يخاف راه الرياسة هاذي، ماشي اللعب، واللي ﮔـال السبع احمار، يركب ليه الْجام

الرايس : احترم راسك السي النايب، والزم حدك، ولا ما غادي يعجبك حال

النايب : السي الرايس.

الرايس : (يقاطعه) انتهى الوقت المخصص للعبة الإحاطات، فترة استراحة (للمصور) وقف الكاميرات السي، خلي الممثلين يردو لمزاج باش توضاح ليهم الأمور، ويسرعو اشوية (يغادر، يدخل فراش ينادي على بضاعته).

الفراش : الشبكة، الكلمات المسهمة، جرائد البارح، ابنص ثمن، اشكون ﮔـال؟ ماركيز، وينسطون كازا، النفحة، الشيشة، اشكون ﮔـال؟

ممثل: أرى واحد الشبكة.

” : أرى وحدة اخرى، واحسب عل الفريق.

” : أرى جوج ماركيز حتى الراس الشهر.

الفراش: ﮔـالوها: هم عندي، وهم القيتو، وهم بافلوسي اشريتو (للجمهور) هاذو، غير كيجيو الهاذ المجلس، وكيوليو، باغيين كلشي فابور، ما يتلاموش، راه خاسرين شلا افلوس عَلْ لبلاصة، وخصهم، يردو، افلوسهم، ويربحو اشويش، الناس خاسرين لفلوس، باش يربحو، ماشي باش يخسرو، الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري

(يغادر -ظلام)

الشوط الرابع

(إنارة – يدخل الرايس – يجلس في مكانه، يتناول علبة، يعطر المكان)

الرايس : (للنواب) السادة النواب، والنايبات، نستانفو الجلسة، بمشيئة الله، (ينظر في الحاسوب)

ن معطى الله : السي الرايس، نقطة نظام من فضلك

الرايس : اتفضل السي معطى الله

ن معطى الله : السي الرايس، أولا كنشكرك على سعة صدرك، ثانيا، هاذ ليام السي الرايس اجتمعنا فالفريق، واتْداولنا، وقررنا انطرحو عليك واحد السؤال، بعد اذنك

الرايس : يا الله اسيدي، الله يسمعنا خير

ن معطى الله : ابغنا غير انعرفو السي الرايس اشحال كتشد على الرياسة؟

الرايس : وانت شغلك السي؟ كتخلصني؟ خدام عندك؟

ن معطى الله : العفو السي الرايس، احنا غير اتخاطرنا، وكلنا انجربو، واش نيت، كاينة الشفافية؟ حيث واحد من فريقنا ناوي يترشح للرياسة؟

الرايس : ايوا السي، اتهناو، وْنعسو على جنب الراحة، راه كاينة الشفافية، واكثر من الشفافية، وابلا تعياق، واللي ماعندو سعد امسـﮔد، يقلب على اعظم فاش يـﮔدد، شت الرياسة، والله لا كانت ليكم (للنواب) يا الله اسيادنا نبقاو عفاكم، فالشفوي، الله يداوي

نايب : السي الرايس، نقطة نظام من فضلك

الرايس : اتفضل، وبسرعة عفاك

النايب : السي الرايس، مادامت كاينة الشفافية ، اعلاش، ما انحولو الأسئلة الشفوية إلى أسئلة كتابية؟

الرايس : هاذي راه ماشي نقطة نظام السي النايب، هاذا راه، اقتراح امجهد، خصو عمل اكبير، ومجهود جبار، من طرف الحكومة، والمسؤولين، والحلفاء،كنصحك السي النايب، باش اترخف، وتعرف باللي الأسئلة الكتابية راها حجة اعلينا واعليهم

النايب : حجة عليهم هما، اللي غاديين، يوليو، يجاوبنا كتابيا، واتولي عندنا ملفات، فيها أجوبة المسؤولين، والحكومة، اما احنا، راه المطلوب منا، هو، انبعثو بالأسئلة مكتوبة، وامتنبرة، ومصادق عليها فالمقاطعة.

نايب : السي الرايس، نقطة نظام من فضلك

الرايس : صافي السي النايب، الوقت كيضيع، اسمح لي عفاك

النايب : السي الرايس، الله يهديك، القانون، راه كيعطيني الحق، ابحال اجميع النواب

نايب : ما ابحال ابحالش السي، إلى ابغيتي تدوي؟ ادوي على راسك، وما شغلكش فالنواب لُخْرين

النايب : السي النايب

النايب : (يقاطعه) ﮔلت ليك السي النايب، النواب لخرين، كل واحد، عن فومو، ما محتاجش الشي حد يدوي فبلاصتو

الرايس : صافي السي النايب، الله يخليك، يا الله السي النايب، اطرح نقطة نظام اديالك، واختصر عفاك.

النايب : ﮔول لي السي الرايس، انت، واش امعانا؟ ولا امعاهم، ولا اموضر؟

الرايس : أش هاذ لبسالة السي النايب؟

النايب : لبسالة هي اللي فيك، وما جايب الراسك اخبار.

الرايس : السي النايب، راك اتجاوزت الحدود، وأنا، راه ما خدامش امعاك

النايب : السي الرايس، أنا راه غير ابغيت نعرف، واش انت، نيت بالصح، هاذ الشي اللي اعطى الله فيك، يعني اللي تْطيبو العمشة، ياكلو راجلها، ولا داير اهبل تربح، وكتظاهر بالبهلان، والتكونيب، باش احنا انخليو الأمور، اتدوز.

فريق يحتج : احنا كنديرو اخدمتنا، وما كنتساهلو امع حد، وما افكرشنا اعجينة

نايب : آي هاي هاي عل السبوعة، آي هاي هاي على ابِّيدرات.

الرايس : صافي الأخوان، صافي من افضلكم، هاذْ النايب، اخرج على ابلاصتو.

النايب : السي الرايس، واش أنا راكب، فالكار، باش اتـﮔول لي، اخرجت اعلى ابلاصتي.

الرايس : صافي، اسقطت فالامتحان، يحسابك، غير انت اللي كتعارف اتمثل (ينادي) السيد امين المجلس، اكتب رسالة لأصحاب الشأن،اخبرهم باللي هاذ النايب خصو يتفصل

نايب : اعلاش غادي يتفصل؟ هاذا ظلم

نايب : هاذا القانون السي

نايب : وانت شغلك السي

الرايس : خصو يتربى، خصو يتعلم يحترم اللي اكبر منو.

فريق : السي الرايس، الله يعطيك الصحة، احنا امعاك، ما اتخافش.

الرايس : اللي عضك، وما عضيتيه، يحسابو ما عندك سنين.

نايب : الله ياخذ الحق فالظالم.

فريق : الله ياخذ الحق فالظالم (يدخل مبعوث).

المبعوث : (يدق على طبل) السادة النواب، السكوت من فضلكم، الهدوء من فضلكم، إليكم قرار الحكام، في نازلة النايب العاصي: بسم الله، وبالله، وعلى الله توكلنا. لقد أصدرنا من خلف الستار الأمر بفصل النايب المشاغب، ليكون عبرة لمن لم يعرف كيف يحافظ على النعمة، وبه وجب الإعلام والسلام (يأخذ بيد النايب المفصول ويغادران المجلس)

نايب : الله على راحة الله

نايب : لا مكان للمشاغبين بعد اليوم

الرايس : انه قانون اللعبة الجديد، إذن عزاؤنا وعزاؤكم واحد، الرياسة تعلن فترة استراحة، استثنائية من أجل الإعداد لانتخابات من سيخلف النايب المغضوب عليه، انتظروا الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة

(يغادر – ظلام).

الشوط الخامس

(إنارة- يدخل البراح مناديا).

البراح : عباد الله، يا اهل المجلس، يا اهل الساحة، (ينتبه الممثلون ويقتربون منه) البايع يربح، والشاري يربح، ومن صلى على النبي يربح.

المجموعة : اللهم صلي عليك أرسول الله.

البراح : اللي عاودها ينجا

المجموعة : اللهم صلي عليك ارسول الله

البراح : البايع بالضامن، والشاري بالضامن، واللي اغفل طارت عينو، يا الله استعدو، حركات تسخينية هانا ماجي (يغادر).

ممثل : عيط، اللاص، هانا، ها هو، خارج، داخل.

ممثل : (يحرك الضاضوس) كلشي يربح، عمر واربح، جرب حظك واربح

ممثل : الصفيرة مولات المال، انت وزهرك، 100 تربح 400، 1000، تربح 4000، ها انت رد بالك، هاذي الا، هاذي الا، اشكون احضاها؟

ممثل : سبحان الشافي، سبحان العافي، مول بوزلوم، مول احريق البول، ها انت خاط بالزيت البلدي وكول .

ممثل : اللي نفسو باردة، اللي حاكراه لمرا؟ اللي شاك افروجولتو؟ ها انت شربو فاتاي اقبل النعاس… (يدخل البراح، حاملا شاشة، مناديا).

البراح : عباد الله، اعضاء المجلس، ممثلي الساحة (تتوقف الألعاب) راكم غاديين اتدوزو فالتلفزة، غاديين اتقدمو روسكم، وبرامجكم للجمهور، (يتحول البراح إلى مقدم برامج).

مقدم برامج : (للجمهور) أيها النظارة الأعزاء تلتقون الآن مع عميد الفريق رقم (1) (يخرج تيشورط عليه رقم (1) لونه مغلوق، ويسلمه لعميد الفريق، الذي يرتديه أمام الجمهور)

عميد الفريق1 : (من خلال الشاشة، للمجهور) احبابنا، محلى ملـﮔـاكم، معذورين اتوشحناكم، واللي والفكم آش يدير؟ عارفين باللي احنا اللولين افكلشي اتعبنا بزاف من أجلكم، ابنينا، وعلينا، اجمعنا، وفرقنا، هزينا، وحطينا، والقينا، باللي، خصنا انفوزو بالبلاصة، يعني المقعد، وخصكم اتعاوننا، راه عمر خيركم، ما ننساوه، اللون؟ مغلوق، والسلام عليكم، ورحمة الله تعالى وبركاته.

م. البرامج : شكرا لعميد الفريق رقم (1) (للجمهور) والآن اليكم عميد الفريق رقم (2) (يسلمه تيشورط عليه رقم (2) لونه مفتوح، يتسلمه العميد ويرتديه أمام الجمهور).

ع الفريق 2 : (للجمهور) رجال الله، وارجال الله، حلو عينيكم ، سمعو مزيان، احنا، راه أول مرة، كنحطو رجلينا، افهاذ لمكان، باقيين نية، باقيين كندربو، وكنجربو، ما زال ما عرفنا لا اتبرهيش، لا تاحراميات، ولا اقوالب، باقيين، تخدمو بالنية، تقو فينا، راه احنا اللي غاديين، ا نـﮔادو ليكم ليام، وانسـﮔمو ليكم السعد، اللون؟ مفتوح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى، وبركاته.

م البرامج : (للجمهور) والآن نقدم إليكم عميد الفريق رقم (3) (يتسلم العميد تيشورط عليه رقم (3) لونه باهت، يرتديه أمام الجمهور).

ع الفريق 3 : (للجمهور) أسيادنا، قصدناكم، والمقصود الله، انوينا الخير فيكم، لا اتخيبوش ارجانا، أسيادنا، الناس أجناس، فيهم الماس، وفيهم النحاس، اسيادنا، إلى ابغيتو الخير لبلادكم، ولوليداتكم، اتعاونو امعانا، ما دام الوعد لا ﮔـانا، انويو الخير، واتوكلو عل الله، وعاوننا، بالدعوات، والأصوات، اللون؟ باهت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته (يرن هاتف مقدم البرنامج).

م البرنامج : (يرد) الو،صافي انعمس،تحياتي انعمس،(للممثلين، عمداء الفرق)

عباد الله، الوقت انتهى (يحمل الشاشة ويغادر)

(تشتغل الهواتف المحمولة. )

نايب : (يتصل بزميل له) الو، فلان، شوف، امعاك شي افلوس؟

افلان : افلوس؟ لاش؟

النايب : جاب الله ابلاصة، فالمجلس، ابغيتها بوحدك؟ ولا نتشاركو فيها؟

افلان : أنا امزاوگ فيك، ابغيتها باش اما، وياك اتفلتها، ساعة الحظ، ما تتعوضش.

النايب : يا الله، وجد راسك، وعبأ الناس، واطلق يديك، حتى اتفوز.

نايب : (يتصل بزميل له) الو، السي افلان، اسمع لي مزيان، واحد صاحبنا، اتفصل من المجلس.

افلان : مسكين، مازال ﮔـاع ما سخن ابلاصتو.

النايب : خبري، عاجبو راسو، لعبو عليه، عمرو ليه راسو، ابغى يفهم على الرايس، ما عارفش باللي الرايس، راه ولا من لكبار.

افلان : ايوا اشنو المطلوب؟

النايب : ابغيتي ابلاصتو؟ ولا لا؟

افلان : الله ياودي، انت عارف، باللي ما كنعش، كنبات نحلم بالقبة، ما كاينش شي اطبيب، ما امشيت عندو، هلكوني بالدويان، ما انفعني غير درت واحد لقبيبة فالدار، كتخفف عْلي، حتى يفرج الله، شوف اخوي، باش اما كانت لبلاصة قابلها، وجطك مضمون، ابغيتي العربون انجيبو ليك؟

النايب : إلى خلاوك السماسرية، السوق حامي، وكلشي طامع.

افلان : بالسيف، الزيادات عْلى حال الجهد، والامتيازات اعلى حال الجهد، والتقاعد اسمان، هذا اعلاش ابنادم لاصق، وحالف ما يتزحزح

(يدخل البراح مناديا).

البراح : عباد الله، السادة الممثلين، السادة النواب انتهت الحملة، من افضلكم، التزمو الأماكن اديالكم. (يغادر – ظلام).

الشوط السادس

(إنارة – يدخل الرايس – يجلس في مكانه).

الرايس : السادة النواب (يرن هاتفه).

الرايس : (يرد) الو، انعمس، احتراماتي انعمس، حاضر انعمس، مفهوم انعمس، الشفافية وما خايفين من حد، هو الأول انعمس، (للنواب) السادة النواب، إليكم قواعد اللعبة التي تمخضت عن التعديلات الجديدة (ينظر في الحاسوب).

1- التصويت يْكن مرة وحدة.

2- كلشي خصو يصوت.

3- اللي ابغى يْصوت أكثر من مرة، خصو يتسيف.

4- يمكن ليكم اتخارجو لبلاصة، واتردو على بعضياتكم، وجطي يوصلني، اهنا.

5- المحاضر غادي اتكون سرية، حفاظا على النزاهة والشفافية، يا الله استعدو، بسم الانتقال الديموقراطي، تنطلق عملية التصويت، (ظلام – موسيقى توحي بوجود حركة ورواج- بعد مدة تهدأ الموسيقى – إنارة – يعود النواب إلى أماكنهم).

الرايس : (للشاوش) ناد على رئيس لجنة الفرز لتلاوة المحضر، وإعلان النتيجة.

الشاوش : (ينادي) السيد رئيس لجنة الفرز يتفضل،

(يدخل رئيس لجنة الفرز – يقف أمام المنصة) .

الرايس : (للنواب وللجمهور) السادة الناخبين، والمنتخبين، ها هو رئيس لجنة الفرز، واعداد المحضر، يقدم لكم نتائج التصويت فيلتفضل مشكورا.

رئيس اللجنة : السادة الناخبين، والمنتخبين، عدد المسجلين 100، عدد الأصوات المعبر عنها 100، عدد الأصوات الملغاة 100، المرشح الناجح هو مرشح الفريق رقم (2) (تصفيقات، يغادر) (يرن هاتف الرايس).

الرايس : (يرد) الو، انعمس، انعمس، مفهوم انعمس، معلوم انعمس، (للنواب والجمهور) السادة الناخبين والمنتخبين، ما استمعتم إليه قبل قليل هو محضر جزئي، مؤقت، وإليكم المحضر النهائي من إنتاج التكنولوجيا التي لا تخطئ (ينظر في الحاسوب ويقرأ) عدد الأصوات المسجلة 100 عدد الأصوات المعبر عنها 99 عدد الأصوات الملغاة 01 المرشح الفائز هو مرشح مستقل، اسمه النواقسي فليتفضل (يصعد المرشح الفائز من القاعة إلى الخشبة على نغمات موسيقى أندلسية، يستقبل بحفاوة، وتقدم إليه التهاني، ثم يجلس في مكانه تهدأ الموسيقى).

الرايس : يا الله، نبداو على بركة الله، النواب واجدين؟

المجموعة : واجدين.

الرايس : الوزرا واجدين.

المجموعة : واجدين.

الرايس : ملفاتكم واجدين.

المجموعة : واجدين.

الرايس : اشعركم ممشوط.

المجموعة : ممشوط.

وزير : السي الرايس، نقطة نظام من فضلك.

الرايس : اتفضل السي لوزير.

لوزير : السي الرايس، ابغيت نخبركم وْنخبر السادة النواب باللي الوزرا اللي حاضرين راه عندهم تفويض من الوزرا اللي ما حاضرينش، باش يْجاوبو فبلاصتهم وشكرا.

نايب : اعلاه فين زهقو ثاني؟

لوزير : كاين اللي عندو مهام خارج أرض الوطن، وكاين اللي عندو مهام داخل أرض الوطن.

الرايس : آلسي لوزير، آلسي لوزير، الله يهديك، انتما ماشي مجبرين، اتدخلو افْحوار، امع السي النايب، وانت السي النايب، اللي كيهمك، هو الجواب عْلى سؤال الفريق اديالك، ودبا أنا مضطر نَحْدث، أول تعديل، انت السي لوزير، غادي تْولي نايب، وانت السي النايب غادي اتولي اوزير (يتبادلان الملابس والمواقع) يا الله اسيادنا السؤال الأول، يلقيه السيد النايب، بوكريشة، فليتفضل نيابة عن فريقه

(أغنية بوكريشة تؤديها المجموعة).

المجموعة : بوكريشة يا بوكريشة.

اعلاش اغدانا ديما ادشيشة؟

ن بوكريشة : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب والنايبات، المحترمين، كلنا كنتفهمو، باللي برامج الطبخ مهمة جداً، وْمفيدة جدا، حيث كترفع من مستوى وقيمة لمرا، وخى مكلفة بزاف، الله يكون فعوانكم، كتشريو، اللحم الرفيع .

نايب : ابزايد.

ن بوكريشة : وكتشريو الحوت الممتاز.

نايب : ابزايد.

ن بوكريشة : وكتشريو الخضر، والفواكه.

نايب : ابلا احساب.

ن بوكريشة : وملي كتوجد الماكلة، والشلاضة، والديسير، والحلويات، كتنهيو البرنامج، وكتفتحو علينا أبواب جهنم.

نايب : ملايين الشكايات.

” : والاحتجاجات، والطلبات.

” : كتقاطر علينا، من كل جهة، وكلها كتـﮔول:

ن بوكريشة : احنا الفقرا، كنحبو، انعرفو، مصير هاذيك لمواكل، وكنطلبو من السي لوزير، إلى جات على خاطرو، يبلغ المسؤولين باللي هاذيك لمواكل، خصها تبدا، اتوزع على الأسر الفقيرة.

نايب : مرة هاذ الأسرة.

” : ومرة أسرة أخرى.

” : مرة هاذ الحي.

” : ومرة حي آخر.

” : مرة هاذ لمدينة.

” : ومرة امدينة أخرى.

ن بوكريشة : وما يجي العام فين يدوز، حتى ايكونو الفقرا اتنعمو، واتبرعو، وخى غير اشويش، وشكرا.

الرايس : الكلمة للسي لوزير، فليتفضل.

لوزير : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب، والنايبات، كنشكر السي النايب على هاذ السؤال الوجيه، وكنـﮔول ليه: اطمأن، السي النايب، هاذيك لمواكل، عندها اما ليها، اللي كتْعدل من اجلهم، وحتى واحد ما عندو الحق يتصرف فيها، وشكرا.

الرايس : السي النايب، عندكم شي تعقيب؟

النايب : السي لوزير، راكم كتشهيو الفقرا، وكتسيلو اريوﮔـهم، وكتعقدو اوليداتهم.

لوزير : السي النايب، أنا أرفض، أن تتكلم عن الفقرا، بهاذ الأسلوب، الفقرا عندنا ، محترمين، معززين، وماخصكش السي النايب ،اتردهم طلابة وسعاية، وخى كلنا كنسعاو باب الله، وزايدون، احنا راه فبلاد القانون، ما كاينش الفوضى، وما ياكل لكباش غير اللي عندو باش.

الرايس : (يقاطعه) والواحد يْمد رجليه على ﮔد الْحافو.

لوزير : السي الرايس.

الرايس : انتهى الوقت السي لوزير، السؤال الموالي للنايب جلول، فليتفضل نيابة عن فريقه (أغنية جلول تؤديها المجموعة).

المجموعة : جلول أيا جلول.

لخبِيزة خصها لَبلول.

ن جلول : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب والنايبات، الحكومة كتـﮔول ديما، باللي احنا كنعمو بالعدالة، والديموقراطية، والشفافية.

نايب : والانفتاحية، والتشاركية، ولكن رغم هاذا،

ن جلول : احنا كنعاتبو الحكومة، على انعدام المراقبة، والمتابعة، واش برك الله فيك ، من أجل مشروب… فتاة كتصرفق شاب جوج اتصرفقات.

نايب : وفتاة وحدة أخرى، كتصرفق شاب اتصرفقة وحدة، الشي اللي اجعل الشاب يحتج، ويطالب بالمساواة فالتصرفيق.

ن جلول : واحنا بصفتنا كنمثلو الساحة، وعمال الساحة، وشباب الساحة، ابغينا نعرفو، واش ابهاذ الأمثلة كتعْطِو المصداقية للتربية على حقوق الإنسان، والتربية على المواطنة، وشكرا.

الرايس : الكلمة للسي لوزير.

لوزير : السي الرايس، السادة النواب، والنايبات، السؤال اللي اطرح السي النايب، ماشي هو السؤال اللي اتوصلات به الوزارة، وجاوبات عليه.

ن جلول : الله ياودي.

لوزير : ذاك الشي اللي كاين.

ن جلول : شوف او كان، لا يكون اتغالط ليكم امع سؤال اديال شي قبة أخرى.

نايب : راه القبات، كثرو هاذ ليام.

ن جلول : ملي ارياضات الضيافة، أكبر ليهم الشان.

لوزير : احترم راسك، السي النايب، هاذاك راه استثمار أجنبي، خصنا انشجعوه، وانبسطو ليه المسطرة، وانوفرو ليه كل ما يحتاج، لأنه مصدر عيشنا، وعيشكم، ورفاهيتنا، ورفاهيتكم، وأنا راني.

ن جلول : (يقاطعه) السي لوزير.

الرايس : (يقاطعه) صافي السي النايب، السي لوزير، ﮔـال ليك، ها السؤال، ها الجواب، ﮔول الله يربح، راه كلشي ابحال ابحال، واللي ما يفهم بالإشارة، لكلام امعاه اخساره، والشعار اللي احلفت عليه، كيـﮔول، تفاهم الجميع/ توافق الجميع.

ن جلول : الا السي الرايس، ما يمكنش

الوزير : الرجوع لله، السي النايب، والسي النايب، اسمح لي انسولك، شوف، نقصات ليك الخلصة؟ أ ؟ ألا، اتمسات ليك الامتيازات؟ ألا ، اتنقص ليك من التقاعد؟ ألا ، اخذاو ليك السيارة؟ ألا ، جردوك من الحصانة؟ ألا ، ألا ، ايوا صافي، الحكومة اللي كتخلصك وحامياك، ابغات، ايكون السؤال اللي ﮔـالت، والجواب اللي ﮔـالت، وانت مالك؟ دافعاك شي جهة، باش اتشوش على ابلادك ؟

ن جلول : السي لوزير، حدك تم عفاك، أنا راني وطني أكثر منك، وما نسمح ليكش تتهمني افوطنيتي.

الرايس : السي النايب، والسي النايب، اتهدن عفاك، وكون جدي، وﮔول لي شكون كيخلصك ؟ ياك الحكومة هي اللي كتخلصك، واشكون اللي كيبرعك؟

لوزير : واشكون اللي كيحميك؟ واشكون داير لك الشان؟ واشكون ساتر عيبك؟

الرايس : راه خصك تحمد الله، وتحشم.

ن جلول : هذا تطاول على ممثل الساحة، هاذي حـﮔرة، السي لوزير، راه زعما حتى انتما كنتو نواب.

لوزير : كنا، ومازلنا، راكم ما كتعرفوش تطرحو الأسئلة اللي خصها اتْطرح، وهذْ الشي بزاف، واه، الحكومة اتشرع، الحكومة اتعدل، الحكومة اتسول، الحكومة اتجاوب، وانتما شي ناعس، شي كيكمع، شي كيشخر شي كيدعق، شي حاضرة غير ملايكتو، الله يكون فعوان هاذ الحكومة، اللي صابرة ليكم، وْلهبالكم، وشكرا.

نايب : اسمع على وذنيك ابا جلول.

الرايس : السي النايب، عندك شي تعقيب، تداوي به هاذ الغلطة؟

ن جلول : السي الرايس، فريقنا ما غاديش يسكت، غادي يحتفظ ابحق التظلم، اللي غادي انبعثوه الْغرفة الدستورية.

نايب : والمحكمة الإدارية.

نايب : وديوان المظالم.

نايب : وإلى هاذو، ما اقضاو والو.

نايب : الله يجعل البركة فالمقاطعة.

ن جلول : اللي عضك، وما عضيته، يحسابو ما عندك سنين.

الرايس : السادة النواب، بردو السوق، الله يرضي عليكم، وهنيونا، وخليونا نشتغلو، رفعت الجلسة لأداء صلاة العصر (يغادر، يتبعه الوزرا) (ظلام).

الشوط السابع

(إنارة – النواب في اجتماع شبه سري) .

نايب : الله على راحة الله.

نايب : اش اظهر ليكم الخوت افهاذ الرايس ؟

نايب : اجلاخة، عاجبو راسو بزاف.

نايب : اعلاش ما نبدلوهش؟ المثل كيـﮔول: تبدال لمنازل راحة.

نايب : متافقين.

نايب : ابشرط

المجموعة : اما هو؟

النايب : الرايس الجديد، يكون منا، واحنا مستعدين انقودو الاصلاح، ونتحملو وحدنا المسؤولية.

نايب : مهلة للتفكير من افضلكم (يتصل عبر الهاتف).

نايب : احنا كنعارضو.

المجموعة : اعلاش؟

النايب : حيث اللي ابغيتو اتبدلوه، راه ولا منا، واصعيب انفرطو فيه.

نايب : انتما غاديين تاخذو جطكم، غاديين تستافدو.

نايب : وهاذ الرايس، راه ما طالعكم منو والو، الخبزة، واكلها بوحدو، ومازال ما اشبع، وما عمرو غادي يشبع!

نايب : ابنادم ما يقنع، والنار ما تشبع.

نايب : ضاربو على روسكم، مادامت لوجيبة بين يديكم.

نايب : خودو ليكم احصيصة، اتمتعو حتى انتما، راكم، مديورين غير واجهة.

نايب : والفرصة راه كتجي مرة وحدة.

نايب : اموافقين.

نايب : يا الله أمالين المهلة.

النايب : صافي اصاحبي، اموافقين (ظلام- موسيقى توحي بالحركة والرواج، تنجز العملية في الخفاء، تهدأ الموسيقى – إنارة).

الرايس الجديد : (يطوف بالمجلس، يتبعه النواب).

نايب : (للرايس) سر، وهز اكمامك، اليوم اسعد ايامك.

المجموعة : اداها، واداها، والله ما خلاها، هاكة يكونو أولاد الناس المحضية، (يصل إلى كرسي الرياسة، يجلس – يدخل الرايس القديم، يقف مذهولا أمام الرايس الجديد، يخاطبه).

الرايس لقديم : اتفضل السي النايب الْمَكان اديالك.

الرايس الجديد : صافي، امشات الرياسة، شوف ليك مكان امع اخوتك الممثلين النواب.

نايب : (للرايس القديم) لقد تقرر بالإجماع، وبمشورة الجهات المختصة، ادخال تعديل على الرياسة.

الرايس لقديم : هاذا خرق للقانون، هاذا مس بالمقدسات.

نايب : السي النايب، شوف الله يخليك، اللي انطولوه، انقصروه، راه عندنا ملف اكبير اديال المخالفات، والفضائح، ايوا دبا اختار، تَقْبل الاصلاح، وامريضنا ما عندو باس، ولا اندفعو الملف للصحافة المستقلة، مدعوم بالحجج، والأدلة، وراك عارف الصحافة المستقلة ما كترحم لا اللي داير، ولا اللي ما داير.

الرايس لقديم : انكون امع الإصلاح، وانْضِع افْحقي، وحق أولادي.

نايب : هاجطك، وهاجط أولادك، احنا ماكنضيعو حد، احنا كنموتو فالنزاهة، والشفافية، وباغينك تبقى امعانا، راه ولفناك.

الرايس لقديم : (لنفسه) ما دام لوزير ﮔـال، ابلا حشمة ابلا احيا: الأسئلة ابحال ابحال، والأجوبة ابحال، ابحال، حتى الرؤساء خصهم يكونو ابحال، ابحال، والنواب كذلك ابحال ابحال (للنايب) أرى ديك اليد الله يربح (تصفيقات – ظلام).

الشوط الثامن

(إنارة).

الرايس الجديد : بسم التغيير، والتعديل، والإصلاح، افتتح جلسة ما تبقى من الأسئلة الشفهية (ينظر في الحاسوب) الكلمة للنايب علام فليتفضل بطرح سؤال فريقه (أغنية علام تؤديها المجموعة).

المجموعة : علام أيا علام.

تشطح، تردح

عليك داير لكلام

ن علام : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب، والنايبات، كنطلب من السي لوزير يسمع، ويشوف مزيان الاشهار، وْماداير فينا، هاذي واحد الاستاذة السي لوزير كتقري الطلبة والطالبات (تشخيص).

الأستاذة : (داخل الفصل، أمام الطلبة، تقرأ في كتاب) وراح الشاعر ينظم الشعر، ويعرضه على أستاذه، مستفيدا من دقته اللغوية، وسلامة صياغة النص (تنادي على طالبة جالسة في الصف ما قبل الأخير، يعبث طالبان وراءها بشعر رأسها).

الأستاذة : زينب، زينب.

الطالبة : نعم أ أستاذة.

الأستاذة : ما هي خصائص الشِّعْر العصري الحديث؟

زينب : ارطب، وما امخبلش (يسمع صوت).

الصوت : شامبوان كذا، يرطب شعرك مرتين ويعطيك نعومة على طول الشعر!!!!.

ن علام : السي لوزير، أش هاذ التخليطة البايخة؟ أش جاب الشْعَر للشِّعْر؟

الرايس : الكلمة للسي لوزير.

لوزير : السي النايب، ما كاين لا تخليطة، ولا تدريحة، احنا السي النايب

كناخذو ابعين الاعتبار، اهتمامات الطلبة، والشباب، لأننا افْعصر الحداثة، والعولمة.

ن علام : هاذي راه جناية عل المدرسة، وعل الطلبة، وعل العلم، أش من حداثة هاذي؟ هاذي راه قلة العفة.

لوزير : شوف السي النايب، ابلا افهامات عفاك، وابلا ما اتكلم فالشي، اللي اكبير عليك، حيث المدرسة الناجحة اليوم السي النايب، هي اللي كيلـﮔـى فيها كل طالب ما يرغب فيه.

صوت : واحد كيلـﮔـى الشِّعْر.

” : ” ” الشْعَر.

” : ” ” الريحة.

” : ” ” الصابون.

” : ” ” التيشورت.

” : ” ” الدجين.

” : ” ” الرشاقة.

صوت : واحد كيـﮔلى النهود.

” : ” ” الغمزة.

” : ” ” الدوخة.

” : ” ” الهمزة.

لوزير : خص المدرسة اتكون مندمجة، واتكون كاتجاوب امع محيطْها.

نايب : واتكون افخدمة السوق، ولستهلاك، والميوعة.

لوزير : السي النايب، الزم حدك، وخلي اعليك المدرسة، فالتقار، احنا راه افمجتمع، ليبرالي، اللي ابغى شي حاجة خصو يلـﮔـاها.

النايب : (يقاطعه) السي لوزير.

الرايس : (يقاطعه) السي النايب، صافي عفاك، ما اتردناش اللور، راه انتهى عهد الرأي الواحد، احنا اليوم، افعصر التعدد، و الانفتاح، الكلمة للسي النايب احسيكة، فليتفضل نيابة عن فريقه (أغنية احسيكة تؤديها المجموعة).

المجموعة : احسيكة يا احسيكة.

ابضو الشمعة.

اتبان الحقيقة.

ن احسيكة : السي الرايس، السي لوزير، السادة النواب، والنايبات، احنا افبلد ليبرالي، كيحترم الموضى، وكيقدر وسائل الإغراء، واموقع على العديد من الاتفاقيات الدولية، افْهاذ الشأن، والتي تسمو على القوانين المحلية، ولكن الملاحظ السي لوزير، هو أن المسؤولين، بعض المرات، ما كيحترموش دفاتر التحملات، واحنا كممثلين، كنجبرو انفسنا، مُحرجين فالداخل، وْفالخارج، مثلا: اسمحتو يضياق السروال اديال لبنات، ﮔلنا ما كاين باس، اسمحتو البنات يعريو اظهورهم، ﮔلنا ما كاين باس ثاني.

ن اسحيكة : اسمحتو ليهم يعريو اكروشهم

نايب : ﮔلنا ما كاين باس عاود ثاني.

ن اسحيكة : ولكن يولي الشعر بوحدو كيلفت النظر، وكيخلي شاب ياكل لبزار، ابلا ما يشعر، ألا، ألا السي لوزير، هاذا فيه اخلال بالتوازنات، وْبدفاتر التحملات، واحنا ابصفتنا كنمثلو الساحة، وشباب الساحة، كنشوفو باللي المسؤولين، ما خصهومش يْسمحو الْشي وسيلة تطغى عْلى وسيلة اخرى، وما انكرهوش السي لوزير، انعرفو هاذ الزلقات، واش سببها، عدم انسجام اعضاء الحكومة؟ ولا انعدام التنسيق بين الحكومة والمؤسسات؟ والا ماذا؟ وشكرا.

الرايس : الكلمة للسي لوزير فليتفضل.

لوزير : السي الرايس، السادة النواب والنايبات كنشكر بزاف السي النايب، على طرح هاذ السؤال، اللي كيساير العصر، وكيجسد ميولنا، للحداثة، واطمئن السي النايب، باللي المسؤولين، عاملين جهدهم، وأكثر من جهدهم، باش جمال أبلادنا، يظهر ويبان، والمسؤولين حارصين كذلك على توفير المتعة لكافة الناس.

صوت : والأجانب على الخصوص، لأنهم مصدر العملة الصعبة، والأفكار الجديدة.

لوزير : أما الشاب اللي اكلا لبزار، فخص السي النايب، يعرف باللي أبلادنا، ولله الحمد ضد التطرف، اللهم لبزار، ولا السودانية، وشكرا.

الرايس : السؤال الموالي للنايب امزيودة، فليتفضل نيابة عن فريقه (أغنية امزيودة تؤديها المجموعة).

المجموعة : امزيودة يا امزيودة.

افراسك راها

خايبة حتى فالتعاويدة.

ن امزيودة : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب، والنايبات، أنا ابغيت من دون النواب والنايبات، ومن دون الجمهور انهني الحكومة، ونشكرها جزيل الشكر لأنها شافت الويل، وعملات، بالنهار وبالليل، باش يكون شعار الدخول المدرسي، لْهاذ العام، هو بطاقة جوال (تشخيص).

ممثل : (لبطاقات جوال) هاذا، الدخول المدرسي، يا الله استعدو، ديرو الصف، جوج جحوج، (تنفيذ).

ممثل : يا سلام على بطاقات جوال، وهي دايرة جوج جوج امكونة صف منتظم، وداخلة الفصل بنظام، وانتظام.

ممثل : هاكة ايكون التعليم وإلا فلا.

ممثل : هاكة اتكون الجودة وإلا فلا.

ممثل : تعليم قادر يْأَثر فالبطاقات، ويجعلها تتشرب قيم الطاعة، والانضباط.

ن امزيودة : انها بكل فخر معجزة القرن، سؤالي السي لوزير هو كيفاش استطعات الحكومة افزمن اقصير جدا ترويض هاذ البطاقات؟ وتحقيق هاذ الإنجاز العظيم؟ وشكرا.

الرايس : الكلمة للسي لوزير.

لوزير : السي الرايس، السادة النواب، والنايبات، شكرا للسي النايب المحترم على حسن تتبعه للبرامج الوطنية، واستهلاكه لمنتوج بلده، وأقول له: إن الحكومة منشغلة، إلى حد بعيد بأطفالنا، همْها، يكونو سعداء، وينالو حظهم من تيكنولوجيا التواصل، باش يكتاسبو مناعة اقوية، والحكومة، راها امحزمة، وامشمرة، وحالفة، حتى تحمي الهوية والأصالة، والتراث.

صوت : وحالفة، حتى تفتح الأبواب، أمام الشركات، وأصحاب المال، والخبراء، والممثلين والممثلات، والمغنيين، والمغنيات، والكليبات.

لوزير : احنا افعصر حقوق الطفل، والطفل خصو يندمج، افكافة المشاريع، المحلية، والدولية، والحكومة السي النايب، حريصة كل الحرص، على إلغاء الحدود، والاتيان بالجديد في عالم الأطفال، وشكرا.

الرايس : آخر سؤال للنايب السي لفشوش، فليتفضل نيابة عن فريقه (أغنية لفشوش، تؤديها المجموعة).

المجموعة : لفشوش أيا لفشوش.

اكلامك ديما مغشوش.

ن الفشوش : السي الرايس، السي لوزير، السادة النواب، والنايبات إن من أهم ايجابيات هاذ المرحلة، اعتراف المسؤولين، بأن علامة البصمة عل لبونج مصادق عليها، من طرف مجموعة الراحة والنوم.

نايب : ماشي ابحال السداري بوكريشة.

ن لفشوش : لكننا كنواخذو على المسؤولين السي لوزير باللي هاذ المجموعة، تم تشكيلها افسرية تامة، سؤالي السي لوزير، هو، حتى لاين غادي تبقى الحكومة، كتلعب فالميادين اللي ماشي اديالها، وتتطاول على اختصاصات الآخرين؟ وشكرا.

الرايس : الكلمة للسي لوزير.

لوزير : السي الرايس، السادة النواب، والنايبات، بسم الحكومة، احتج على ما قاله السي النايب، من ادعاءات، واتهامات، باطلة لا أساس لها من الصحة.

نايب : هاذي حقائق السي لوزير.

ن لفشوش : السي لوزير، اعلاش المسؤولين ملي قررو ايكونو المجموعة ما استاشروش نواب وممثلي الساحة؟

نايب : اللي صبحو من ذوي الاختصاص، عالميا افْهاذ المجال؟

ن لفشوش : السي لوزير، احنا كنبغيو الحكومة، تتفهم وتتقبل ابصدر، رحب انتقاداتنا، لأنها ايجابية، وبناءة.

نايب : ابغينا الحكومة كذلك، اتفكرفينا حتى احنا.

نايب : راه هاذ المجلس، اللي كنشتغلو فيه السي لوزير، لا يتوفر على وسائل التسلية والترفيه.

ن لفشوش : التي تخفف من أعباء العمل، وتساعد على تجديد النشاط، والحيوية.

الرايس : الكلمة للسي لوزير.

لوزير : السي الرايس، انه بالرغم من وجود بعض الاختلافات البسيطة، فالحكومة مسرورة للتقدم الحاصل بينها، وبين النواب / الممثلين، المحترمين، والرايس المخرج المحترم، فطرح الأسئلة، وتبادل الإدوار في معالجتها، حتى لا تتعطل المصالح العامة ،ودعما للتجاوب، والتعاون، واعترافا بالجميل.

صوت : ننهي إلى علم السادة النواب، بأَّنه تقرر، بصفة استثنائية، تمتيع النواب الممثلين، والرايس المخرج، بأسرة من النوع الفاخر، اللي غادي اتساعدكم على النوم العميق، والأحلام الوردية السارة، فهنيئاً لكم.

الرايس : الكلمة للسادة النواب الممثلين، وللسادة الوزرا الممثلين في إطار التعقيب.

نايب : السي الرايس المخرج، السادة الوزرا الممثلون، لا يمكن في هذه اللحظة التاريخية المؤثرة إلا أن ننوه بمجهودات الحكومة، ونشكرها ونشكر المسؤولين على تفهمهما للمجهودات، التي نبذلها، وللعياء الذي نشعر به، ونحن جالسون، نستمع إلى الأسئلة الشفوية، والأجوبة الشفوية.

وزير : وذلك بتوفير سرير لكل واحد من النواب الممثلين، لينام عليه، ويحلم بالمستقبل الزاهر لهذه الساحة، شعارنا:

الجميع : تفاهم الجميع / توافق الجميع (عناق حار بين الوزراء وبين النواب) في وديعة الله، مع السلامة (الجميع يغادر – ظلام).

الشوط التاسع

(إنارة- عودة الرايس والنواب).

الرايس : أيها السادة النواب الممثلون، هنيئا لنا بهذه الالتفاتة الكريمة، وهذا الإنجاز العظيم، فعلى بركة الله، نجرب النوم على هذه الأسرة الرفيعة، وندعو لنا، ولزملائنا في الحكومة بالرفاهية، وطول العمر (يستعد الجميع للنوم، تخفت الإنارة، تنطلق موسيقى هادئة).

الرايس : نيني يا مومو.

المجموعة : حتى تزيان أيامنا.

الرايس : نيني يا مومو.

المجموعة : حتى تكثر خيراتنا.

الرايس : نيني يا مومو.

المجموعة : حتى يفناو حسادنا

(يسمع شخير وأحلام المجموعة وهي غارقة في النوم).

ممثل : الصفيرة مولات المال، ها أنت رد بالك 100 تربح 400، 1000 تربح 4000.

ممثل : باش اما كانت لبلاصة قابلها.

” : سبحان الشافي، سبحان العافي.

” : السوق حامي، وكلشي طامع.

” : أرى اللي نفسو باردة، أرى اللي حاﮔراه لمرا.

” : النواب واجدين؟ واجدين.

” : شربو اقبل النعاس، يبات اعلامك واقف عساس.

” : ما حد الطماع حاضر، الكذاب ما خصو خير.

” : ها الزناتي، ها الضمياطي، ها بركة الهادي.

” : تفاهم الجميع / توافق الجميع.

” : مول لًَبلا خليه فابلاه لا اتهز لا اتحط امعاه.

ممثل : الفرصة كتجي مرة وحدة.

” : ما يا كل لكباش غير اللي عندو باش (يدخل البراح – إنارة).

البراح : ابنادم مايقنع، والنار ما تشبع (للجمهور) البركة افروسكم، الله يعوض عليكم، (للجمهور) ﮔـولو آمين.

الجمهورك آمين.

البراح : (للممثلين النواب)، أسبحان الله السي، صافي سالينا، يا الله اتـﮔـعدو، حتى لد يوركم ونعسو، (ينهضون، بعد تحية الجمهور، وتقديم الممثلين، والتقنيين والمؤلف، والمخرج، يشرع الجمهور في مغادرة القاعة على نغمات أغنية احض راسك لا يفوزو بك القومان يا افلان، ترددها المجموعة رفقة صاحبها، الحسين السلاوي.