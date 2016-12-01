مسرحية هزلية ـ باللسان الدارج ـ : “العب تربح العب تخسر ” ( الشوط 3 و 4 )

المسائية الفنية

الشــوط الثــالــث

(إنارة).

الرايس : (للممثلين) بسم الله، نبداو التداريب،

ممثل : واش انقدرو نيت، انمثلو، وانكونو نواب؟ وانكونو وزراء ؟

الرايس : معلوم، أعلاه مالكم؟ اش ناقصكم؟

ممثل : احنا، راه غير المزلوط على خوه، ولعب الكبار واعر .

الرايس : ما حد الطماع حاضر، الكذاب ماخصو خير، انتما راه غاديين غير اتمثلو، أما اخرين راه درها بالصح، وكاينين اللي صدقات ليهم .

ممثل : وإلى صدقات لينا حتى احنا؟ .

الرايس : ا للي صدقات ليه، غادي يولي يبات يفرس امع الذياب، ويصبح يشكي، ويبكي امع النعاج .

ممثل : حتى واحد ما اكره النخوة.

ممثل : واللي يخمم ما يقطع الواد .

الرايس : يا الله، يا فتاح، يا رزاق، يا امقسم لرزاق، يسر، ولا تعسر، سبحان من سخر هاذا لهاذا، بسم الأموات، والأحياء، بسم القدم الفضي، والقدم الذهبي (ينظر في الحاسوب) أُعلن انطلاق لعبة الإحاطات، وأعطي الكلمة للنايب بونظيف، فليتفضل لتقديم إحاطة فريقه (أغنية بونظيف تؤديها المجموعة ).

المجموعة : بونظيف، أيا بونظيف .

اتْغب فالشتا، وْتحضر فالصيف.

النايب بونظيف : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب، افْهاذ الأسبوع بالذات، واحد الموظف مسكين، لا حظ عليه المدير اديالو، باللي قميجتو، ما بيضاش.

نايب : ما كينظفش بالمسحوق المناسب.

ن بونظيف : دار به المدير تقرير، وْحولو للتحقيق.

نايب : اتخصمات منو أجرة يومين.

ن بونظيف : السي الرايس، ابْصفتنا كنمثلو الساحة،

نايب : وجمهور الساحة، وموظفين الساحة.

ن بونظيف : كنطلبو من المسؤولين، يبداو يخبرو الموظفين ابنوع المسحوق اللي خصهم يستعملوه، وشكرا.

الرايس : الكلمة للنايب ابسعدو، فليتفضل لتقديم احاطة فريقه (اغنية ابسعدو تؤديها المجموعة).

المجموعة : السعد، ابسعدو .

والشحمة من عندو.

ن ابسعدو : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب، والنايبات، افواحد الاسرة مسكينة، جا الرجل من الخدمة، اتجمع امع وْليداتو، حول الميدة، حطات ليهم مولات الدار لغدا، غمس الرجل الدغمة الأولى، اجبر الثقلية فيها ريحة البصلة، ابدات المعركة بينو وبين لمرا، هي كتـﮔول (تشخيص).

لمرا : هاذ الوجبة راه قدموها فالتلفزة .

الرجل : كنـﮔول ليك: عمر الثقلية ما كانت فيها البصلة .

لمرا : اش كتعرف أنت فالطبخ؟

الرجل : اما انتِ غير امطفراه، ياك ﮔـاع اللي كالوها افذاك المشقوف (اشارة إلى التلفاز) كتجربها فينا، حتى اتعوقبنا.

لمرا : سري، اللي كنقلب ليكم عَلْ الشهيوات العصرية.

الرجل : ألالة، لا اتقلبي ليناش، اهلكتنا.

لمرا : شت انت، لمعيشة امعاك احرام .

ن ابسعدو : وصلو المعركة الْدار القاضي (يتحول الرايس إلى قاضي).

القاضي : بعد الاطلاع على الملف، والتعرف على الظروف، والملابسات، والاستماع إلى شهادة الشهود، قررت المحكمة، انصافْ هاذْ لمرا المحبة للحداثة، والعولمة، بتطليقها من هاذ الزوج المتخلف، رفعت الجلسة.

ن ابسعدو : وابصفتنا كنمثلو الساحة، وجمهور الساحة، ابغنا السي الرايس، انعرفو، اعلاش المسؤولين، ما كيراقبوش الوجبات، اقبل ما اتقدم عَلْ الشاشة؟ وشكرا.

الرايس : هذا، راه سؤال السي النايب، ماشي إحاطة، والوزرا، ما عندهومش الحق يجاوبو على الإحاطات، احترم القانون عفاك، الإحاطة الأخيرة من نصيب السي النايب القافز فليتفضل نيابة عن فريقه .

ن افضولي : السي الرايس، النايب القافز، امسافر افْمأمورية للسعودية .

ن مدافع : الا السي الرايس، السي النايب القافز، موجود افأرض الوطن.

الرايس : ومالو ما احضر لتقديم احاطته.

ن مدافع : امشى يسوي مشكلة امراتو اللي طلبات المغادرة الطوعية

ن افضولي : ما اتيقش به السي الرايس، الرجل راه غارق كيحسب فالخناشي اديال الريال السعودي، حيث وقت الزكاة هذا

ن افليفة : السي الرايس، عندي إحاطة واعرة، تسمح السي الرايس، انـﮔولها فَبلاصتو؟

الرايس : (ينظر في الحاسوب) انت السي النايب افليفلة، ما عنديش فاللائحة

ن افليفلة : السي الرايس، رغبة في خدمة الجمهور، والمشاهدين، ﮔلنا، هو غايب، ما كاين لاش يتحرمو النظارة الكرام من الفائدة، واليوم لاربع

الرايس : فوجه النظارة، واليوم لاربع، ما كاين باس، يا الله اتفضل، واختصر عفاك.

ن افليفلة : السي الرايس، السادة الوزرا، السادة النواب، والنايبات، ابلاشك، افعلمكم اجميع، باللي واحد لمدينة، شامخة، افجزيرة منسية، اضربها زلزال، اقوي، هدم، وْخرب.

نايب : وخلف شلا قتلى، وْجرحى .

نايب : ومعطوبين، ومنكوبين، ومشردين.

نايب : السكان الدْراوش، اديال، هاذ لمدينة، اللي فلتو .

نايب : اكبار، واصغار، انسا، وارجال.

نايب : شاركو كلهم، افعملية انقاذ هَلْهم، واحبابهم، واخوتهم، وجيرانهم

ن افليفلة : السي الرايس، الناس اتألمات، وابكات، وفوضات امرها لله، وسكتات، وملي اتدفـﮔـات، المساعدات، والاعانات، سدو عْليها، ﮔـال ليك، حـﮔـة، ما حـﮔـة،

نايب : حتى يديرو الدراسات.

نايب : والمشاورات.

” : وتظهر النتائج والخلاصات.

” : وتصدر المساطر والإجراءات.

” : والضحايا؟

ن افليفلة : كان نصيبهم، ازريدة على قد الحال، اديال لهراوات.

نايب : والمطاردات.

” : والاعتقالات.

ن افليفلة : السي الرايس، ابصفتنا كنمثلو الساحة، وسكان الساحة، وجمهور الساحة، كنقترحو، نمشيو كلنا عند الحكومة،

نايب : وامعانا كبش اسمين، انذبحوه ليها، فالعتبة، ونترجاوها اتوزع غير العشر، اديال هاذيك المساعدات، عل الضحايا،

ن افليفلة : راه أكد لينا، واحد الخبير، باللي العشر اديال هاذيك المساعدات، كافي باش، يْوليو الضحايا، بخير وعلى خير،

نايب : قادرين ينساو، اللي فات، واللي مات،

” : ويترجاو الله، افكل 50 عام يْجي زلزال، اقوي، ياخذ نصيبو، ويخلص الناس من الميزيرية، والقهرا.

ن افليفلة : حيث الفقير المقهور السي الرايس، ما ابغى لاجنة، ولا نار، ابغى غير باش يدوز النهار.

الرايس : السي النايب، والسي افليفلة، هاذي راه السودانية، القاطعة، الحراقية، وما ادراك ما الحراقية، السي النايب، راك زعما فالمجلس وفالساحة، والسواح، كيتفرجو، فينا، ﮔول بعدا، انكتبو شي ابرية، أو انرسلو، شي لجنة، من المجلس، تستعطف الحكومة، وتطلب منها، غير تتوسط، الشغل راه فيد اماليه، اللي ﮔادين عليه، وعارفين، اش خص يدار

نايب : الخوف رجلة، السي الرايس.

” : الله يكون فالعون، الواحد هو اللي يخاف راه الرياسة هاذي، ماشي اللعب، واللي ﮔـال السبع احمار، يركب ليه الْجام

الرايس : احترم راسك السي النايب، والزم حدك، ولا ما غادي يعجبك حال

النايب : السي الرايس.

الرايس : (يقاطعه) انتهى الوقت المخصص للعبة الإحاطات، فترة استراحة (للمصور) وقف الكاميرات السي، خلي الممثلين يردو لمزاج باش توضاح ليهم الأمور، ويسرعو اشوية (يغادر، يدخل فراش ينادي على بضاعته).

الفراش : الشبكة، الكلمات المسهمة، جرائد البارح، ابنص ثمن، اشكون ﮔـال؟ ماركيز، وينسطون كازا، النفحة، الشيشة، اشكون ﮔـال؟

ممثل: أرى واحد الشبكة .

” : أرى وحدة اخرى، واحسب عل الفريق.

” : أرى جوج ماركيز حتى الراس الشهر.

الفراش: ﮔـالوها: هم عندي، وهم القيتو، وهم بافلوسي اشريتو (للجمهور) هاذو، غير كيجيو الهاذ المجلس، وكيوليو، باغيين كلشي فابور، ما يتلاموش، راه خاسرين شلا افلوس عَلْ لبلاصة، وخصهم، يردو، افلوسهم، ويربحو اشويش، الناس خاسرين لفلوس، باش يربحو، ماشي باش يخسرو، الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري

(يغادر -ظلام)

الشـــوط الرابـــع

(إنارة – يدخل الرايس – يجلس في مكانه، يتناول علبة، يعطر المكان)

الرايس : (للنواب) السادة النواب، والنايبات، نستانفو الجلسة، بمشيئة الله، (ينظر في الحاسوب )

ن معطى الله : السي الرايس، نقطة نظام من فضلك

الرايس : اتفضل السي معطى الله

ن معطى الله : السي الرايس، أولا كنشكرك على سعة صدرك، ثانيا، هاذ ليام السي الرايس اجتمعنا فالفريق، واتْداولنا، وقررنا انطرحو عليك واحد السؤال، بعد اذنك

الرايس : يا الله اسيدي، الله يسمعنا خير

ن معطى الله : ابغنا غير انعرفو السي الرايس اشحال كتشد على الرياسة؟

الرايس : وانت شغلك السي؟ كتخلصني؟ خدام عندك؟

ن معطى الله : العفو السي الرايس، احنا غير اتخاطرنا، وكلنا انجربو، واش نيت، كاينة الشفافية؟ حيث واحد من فريقنا ناوي يترشح للرياسة؟

الرايس : ايوا السي، اتهناو، وْنعسو على جنب الراحة، راه كاينة الشفافية، واكثر من الشفافية، وابلا تعياق، واللي ماعندو سعد امسـﮔد، يقلب على اعظم فاش يـﮔدد، شت الرياسة، والله لا كانت ليكم (للنواب) يا الله اسيادنا نبقاو عفاكم، فالشفوي، الله يداوي

نايب : السي الرايس، نقطة نظام من فضلك

الرايس : اتفضل، وبسرعة عفاك

النايب : السي الرايس، مادامت كاينة الشفافية ، اعلاش، ما انحولو الأسئلة الشفوية إلى أسئلة كتابية؟

الرايس : هاذي راه ماشي نقطة نظام السي النايب، هاذا راه، اقتراح امجهد، خصو عمل اكبير، ومجهود جبار، من طرف الحكومة، والمسؤولين، والحلفاء،كنصحك السي النايب، باش اترخف، وتعرف باللي الأسئلة الكتابية راها حجة اعلينا واعليهم

النايب : حجة عليهم هما، اللي غاديين، يوليو، يجاوبنا كتابيا، واتولي عندنا ملفات، فيها أجوبة المسؤولين، والحكومة، اما احنا، راه المطلوب منا، هو، انبعثو بالأسئلة مكتوبة، وامتنبرة، ومصادق عليها فالمقاطعة.

نايب : السي الرايس، نقطة نظام من فضلك

الرايس : صافي السي النايب، الوقت كيضيع، اسمح لي عفاك

النايب : السي الرايس، الله يهديك، القانون، راه كيعطيني الحق، ابحال اجميع النواب

نايب : ما ابحال ابحالش السي، إلى ابغيتي تدوي؟ ادوي على راسك، وما شغلكش فالنواب لُخْرين

النايب : السي النايب

النايب : (يقاطعه) ﮔلت ليك السي النايب، النواب لخرين، كل واحد، عن فومو، ما محتاجش الشي حد يدوي فبلاصتو

الرايس : صافي السي النايب، الله يخليك، يا الله السي النايب، اطرح نقطة نظام اديالك، واختصر عفاك .

النايب : ﮔول لي السي الرايس، انت، واش امعانا؟ ولا امعاهم، ولا اموضر؟

الرايس : أش هاذ لبسالة السي النايب؟

النايب : لبسالة هي اللي فيك، وما جايب الراسك اخبار.

الرايس : السي النايب، راك اتجاوزت الحدود، وأنا، راه ما خدامش امعاك

النايب : السي الرايس، أنا راه غير ابغيت نعرف، واش انت، نيت بالصح، هاذ الشي اللي اعطى الله فيك، يعني اللي تْطيبو العمشة، ياكلو راجلها، ولا داير اهبل تربح، وكتظاهر بالبهلان، والتكونيب، باش احنا انخليو الأمور، اتدوز.

فريق يحتج : احنا كنديرو اخدمتنا، وما كنتساهلو امع حد، وما افكرشنا اعجينة

نايب : آي هاي هاي عل السبوعة، آي هاي هاي على ابِّيدرات.

الرايس : صافي الأخوان، صافي من افضلكم، هاذْ النايب، اخرج على ابلاصتو.

النايب : السي الرايس، واش أنا راكب، فالكار، باش اتـﮔول لي، اخرجت اعلى ابلاصتي.

الرايس : صافي، اسقطت فالامتحان، يحسابك، غير انت اللي كتعارف اتمثل (ينادي) السيد امين المجلس، اكتب رسالة لأصحاب الشأن،اخبرهم باللي هاذ النايب خصو يتفصل

نايب : اعلاش غادي يتفصل؟ هاذا ظلم

نايب : هاذا القانون السي

نايب : وانت شغلك السي

الرايس : خصو يتربى، خصو يتعلم يحترم اللي اكبر منو.

فريق : السي الرايس، الله يعطيك الصحة، احنا امعاك، ما اتخافش.

الرايس : اللي عضك، وما عضيتيه، يحسابو ما عندك سنين.

نايب : الله ياخذ الحق فالظالم.

فريق : الله ياخذ الحق فالظالم (يدخل مبعوث).

المبعوث : (يدق على طبل) السادة النواب، السكوت من فضلكم، الهدوء من فضلكم، إليكم قرار الحكام، في نازلة النايب العاصي: بسم الله، وبالله، وعلى الله توكلنا. لقد أصدرنا من خلف الستار الأمر بفصل النايب المشاغب، ليكون عبرة لمن لم يعرف كيف يحافظ على النعمة، وبه وجب الإعلام والسلام (يأخذ بيد النايب المفصول ويغادران المجلس)

نايب : الله على راحة الله

نايب : لا مكان للمشاغبين بعد اليوم

الرايس : انه قانون اللعبة الجديد، إذن عزاؤنا وعزاؤكم واحد، الرياسة تعلن فترة استراحة، استثنائية من أجل الإعداد لانتخابات من سيخلف النايب المغضوب عليه، انتظروا الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة