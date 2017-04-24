مشرمل يحتجز فتاة لمدة يومين داخل فيلا مهجورة بمراكش

المسائية العربية
تصوير : صهيب الحجامي
تمكنت عناصر الشرطة من الدراجين بمدينة مراكش، من القبض على مشرمل كان يحتجز فتاة وسط فيلا فاخرة مهجورة .مساء هذا اليوم ـ 24 أبريل 2017 ، حوالي الساعة السادسة مساءا بحي كيليز بشارع عبد الكريم الخطابي
وحسب مصدر أمني، فإن المشرمل قام باغتصاب الفتاة، و تعنيفها الى جانب حجزها لمدة يومين متثاليين، و ذلك تحت طائلة التهديد بالسلاح الابيض.
ويذكر أن مجموعة من الفيلات بحي جيليز، ظلت مهجورة لسنين ، يقطنها المشردون، ويقضون فيها جل وقتهم، وغالبا ما تنتهي الجلسات ” الخمرية والكحولية ” بتبادل العنف، والضجيج، نذكر على سبيل المثال، شارع عبد الكريم الخطابي، زنقة لبنان، والفيلات الواقعة خلف مسجد تركيا………