مشرمل يحتجز فتاة لمدة يومين داخل فيلا مهجورة بمراكش

المسائية العربية

تصوير : صهيب الحجامي

تمكنت عناصر الشرطة من الدراجين بمدينة مراكش، من القبض على مشرمل كان يحتجز فتاة وسط فيلا فاخرة مهجورة .مساء هذا اليوم ـ 24 أبريل 2017 ، حوالي الساعة السادسة مساءا بحي كيليز بشارع عبد الكريم الخطابي

وحسب مصدر أمني، فإن المشرمل قام باغتصاب الفتاة، و تعنيفها الى جانب حجزها لمدة يومين متثاليين، و ذلك تحت طائلة التهديد بالسلاح الابيض.