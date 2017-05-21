مصالح الامن بولاية مراكش تضع حدا لنشاط احد مروجي المخدرات بحي المحاميد مراكش

المسائية العربية وضعت عناصر مصالح ولاية الامن بمراكش حدا لنشاط احد مروجي المخدرات بالتقسيط، كان يتخذ من حي المحاميد نقطة للبيع وترويج سلعته. وحسب مصادر أمنية، فإن مصالح الأمن بمراكش، استغلت مجموعة من المعطيات المتوفرة لديها، وبناء على تحريات ميدانية، قادت إلى اعتقاله في وقت مبكر من صباح يوم السبت 20 ماي، وبحوزته كمية من مخدر الشيرا بوزن 250 غراما معدة للترويج ؛ وللإشارة فقد وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم للعدالة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما بقي البحث ساريا عن المُزوّد.