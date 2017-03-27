مصالح ولاية أمن مراكش توقف نشاط ثلاثة تجار مخدرات، وتحجز كمية مهمة من الكيف والتبغ ومخدر الشيرا

المسائية العربية استبشرت ساكنة حي الداوديات من الحملة الامنية التي قادت إلى اعتقال اباطرة المخدرات الذين ظلوا مصدر ازعاج لساكنة الجوار، وعاملا اساسيا في تخريب عقول الشباب وانحرافهم. ففي اطار الجهود المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن مراكش في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أصنافها وأشكالها ، والتصدي لترويجها، تم إيقاف شخص بحي الداوديات يومه 27 مارس 2017 ، متحوز ب 9 قطع من مخدر الشيرا ، كما اسفرت عملية التفتيش عن إلقاء القبض على شريكين آخرين في العملية بالإضافة إلى حجز 50 كلغ من مخدر الكيف ، 10 كلغ من مادة التبغ المهرب ، 2 كلغ و260 غ من مخدر الشيرا حسب مصدر أمني موثوق. وللإشارة فقد تم وضع الجميع تحت الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم بتنسيق تام مع النيابة العامة.