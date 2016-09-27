مصحة الشفا تتوفر على طاقم طبي في علاج امراض القلب والشرايين

المسائية العربية

أفاد الدكتور البشير الشجعي المدير العام لمصحة الشفا بجهة بمراكش آسفي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظم مؤخرا على أهمية المصحات الخاصة في منظومة الصحة ببلادنا، حيث يفضل العديد من المواطنين التوجه إلى المصحات الطبية الخاصة التي توفر خدمات في المستوى ، وعناية كبيرة بالمرضى .

وأضاف في هذا السياق أن مصحة الشفا منذ أن فتحت أبوابها سنة 2003وهي تواكب على تحسين علاجها وتقنياتها الى يومنا هدا بفضل الاستراتجية الحكيمة والمعقلنة واستطاعت المصحة ان تؤسس لنفسها مكانة وموقعا مهما قي الخريطة الطبية بالجهة لجودة للخدمات والكفاءات الطبية المتخصصة في امراض القلب وعلاج الشرايين بالقسدرة.

واعتبر أن مصحة الشفا تعرف اليوم توسعا على مستوى بنيتها الطبية من حيث توفير سبل العلاج الهادف والراحة لكل المرضى الوافدين على المصحة مما يجعلها في مقدمة المصحات الوطنية والدولية لتوفرها على أطباء لهم كفاءة عالية وتجربة مشهود لهم بها داخل القطاع الطبي.

ويضيف ان المصحة تعتمد على برنامج طبي متقدم يساير الاختراعات الطبية الحديثة)IRM cardiaque, Scanner coronaire, coronarographie et dilatation coronaire et chirurgie cardio-vasculaire et thoracique)