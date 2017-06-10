مصرع سائح أجنبي إثر سقوطه من شرفة فندق مصنف بمراكش

المسائية العربية لقي مواطن يحمل الجنسية الفرنسية مصرعه ظهر يومه السبت 10 يونيو الجاري إثر سقوطه من الطابق الخامس لفندق مصنف بشارع محمد البقال بتراب مقاطعة جليز بمراكش.

وفي الوقت الذي ذهبت فيه مصادر إلى القول بأن الأمر يتعلق بقضية انتحار، تستبعد أخرى الفرضية وتفضل انتظار نتائج التشريح الطبي والتحقيقات الأمنية لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بواقعة انتحار أم بسقوط عرضي.

وبحسب المعطيات الأولية ، فإن السائح البالغ من نحو 84 عاما سقط من شرفة شقة بالطابق الخامس للفندق الكائن بزنقة محمد البقال بحي جليز بمراكش، ليلقى حتفه على الفور .

الواقعة استنفرت عناصر الأمن والشرطة العلمية والتقنية التي انتقلت إلى عين المكان حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بحي باب دكالة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة.