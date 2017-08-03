مطاردة سيارة تسير بسرعة جنونية بالطريقة الهوليودية بمراكش

المسائية العربية تصوير الحجامي صهيب طارد أمن مراكش سيارة كان يمتطيها شخص في عقده الثالث، وكان يسير بسرعة جنونية على مستوى شارع علال الفاسي وثانوية فاذمة الزهراء. وأشار شهود عيان، أن السائق، لم يحترم علامات الوقف والضوء الاحمر، مما كاد يتسبب في عدة حوادث سير ، وتجنبا للعواقب التي يمكن ان تترتب عن المطاردة، فقد قام رجال الامن بإطلاق طلقات الرصاص في اتجاه عجلات السيارة، مما سهل ايقافها واعتقال سائقها. واضاف شهود عيان ان الشخص قد يكون من دولة خليجية، إلا أن مصدرا امنيا نفى ذلك، وأفاد ان الموقوف هو من جنسية مغربية، وقد اقتيد الى الدائرة الامنية السابعة من اجل التحقيق ومعرفة الاسباب الكامنة وراء التهور في السياقة وخرق القانون.