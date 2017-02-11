مع الناس و 2m

المسائية العربية من البرامج التي أضحت تحظى بالريادة..و بالمتابعة و بدروة المشاهدة من مختلف الفئات العمرية..و بمعاينة نقدية من قبل الإعلام المكتوب..و بالتالي..يعتبر برنامجا مجتمعيا بأمتياز..يتطرق بالتحليل..و بالتفسير ..و إبراز عيوبنا و نواقصنا من خلال أراء خبراء الطب النفسي و فقهاء القانون التشريعي..بإختصار شديد..الوافدة الناجح مع الناس توقيع السيناريست و المخرج عبد الرحيم السلفوني ..و الأعلامية الهادئة صاحبة الحظور المتميز عزيزة لفيوتي و لعل من المشاكل التي يطرح البرنامج هذا ب صورة فعالة..و بصورة فعالة..و بصورة واقعية خلال منظومة القيام و المبادئ مستوحاة من ديننا الحنيف..و التي تنخر فضاء أسرتنا..و محيط الأنظمة العائلية من آباء و أمهات و أصهار …فلا ننكر أن نعيش على إيقاع الخيانة الزوجية..و زنا المحارم..و التحرش الجنسي..و الإفلات الأخلاقي..كالدعارة و تعاطي المخدرات..الغدر..و الإغتصاب و إفتضاض البكارة…

و لا تنكر كذلك..أن هذا البرنامج الناجح..من الإعداد و التقديم..و التمثيل من قبل فئة لها من المواهب المنتبأة في التشخيص و التقمص بالحبكة..و بالتحلي..و بالمعناة..و نصفق لها بحرارة على أدائها التميز و قد..وفرت فناة 2M كل مقومات النجاج الإبداعي لهذه السلسلة..بمنحها للسيناريست و المخرج عبدالرحيم