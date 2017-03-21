مقاطعة مراكش المدينة تحتفل بالايام الوطنية و العالمية لسنة 2017 ببرنامج غني و متنوع يجمع بين الانشطة الثقافة و الفنية و الرياضية و الاجتماعية

المسائية العربية عزالدين كطة في اطار البرنامج السنوي للأنشطة الثقافية و الاجتماعية و الرياضية و احتفاء بعودة المغرب للاتحاد الافريقي ينظم مجلس مقاطعة مراكش المدينة اياما ثقافية تحت عنوان مراكش المدينة تراث،فكر و حضارة وذالك خلال الفترة الممتدة من 8 مارس الى غاية 18 ماي 2017 وقد تم افتتاح هذا البرنامج بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالمركب السوسيو ثقافي باب الخميس الذي شهد أنشطة متنوعة بالمناسبة ،من ضمنها معارض في الصناعة التقليدية النسوية و معرض تشكيلي لمجموعة من الفنانات التشكيليات من مدينة مراكش و عرض لوحات فلكلورية نسائية الى جانب تكريم بعض الوجوه النسائية من المدينة الحمراء، وستتواصل الانشطة في اطار البرنامج المذكور الى غاية 18 ماي 2017، بأجندة ثقافية و رياضية و اجتماعية غنية و متنوعة، و ذلك بأماكن عديدة تقع تحت نفوذ مقاطعة مراكش المدينة، وهكذا سيحتضن المركب السوسيوثقافي باب الخميس عروضا مسرحية و تكريم بعض الوجوه المتميزة في مجال الفن المسرحي من المدينة ،و معارض في التشكيل و اخرى للكتاب فيما ستحتضن ساحة جامع الفنا و حدائق باحماد التاريخية بدورهما ابتداء من 31 مارس الجاري انشطة ثقافية و فنية توزعت بين الامسيات الشعرية و عرض لوحات من فن الملحون وفقرات فولكلورية وأنشطة تسعى الى تثمين التراث الشفاهي المغربي، كما سيتم تنظيم مهرجان للدقة ،و حفل كبير لاعذار اطفال الاسر المعوزة بالإضافة الى احياء حفل زواج على شاكلة التقاليد المراكشية ، و ينفتح برنامج الانشطة الثقافية و الرياضية و الاجتماعية لهذه السنة و الذي تشرف عليه لجنة خاصة بمقاطعة مراكش المدينة على مجموعة من المدارس التعليمية ، في مبادرة مهمة يهدف من خلالها المنظمون الى اشراك شريحة التلاميذ في انشطة فنية و ثقافية وتحسيسية، فانطلاقا من الاسبوع الثاني من شهر ابريل القادم ستحتضن كل من اعدادية محمد الخامس و ثانوية العودة السعدية التأهيلية عروضا مسرحية، فيما ستشهد مدرسة احمد النور يوما تحسيسيا للتدخل السريع من تأطير الهلال الاحمر المغربي، و من ضمن الفقرات الرياضية المبرمجة لهذه السنة دوري كأس المدينة الذي سيعرف اطواره مركب 20 غشت