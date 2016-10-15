مكتبة مؤسسة آفاق تنظم ثلاث أنشطة ثقافية خلال شهر أكتوبر الجاري بمراكش
2016-10-15
المسائية العربية
في إطار افتتاح أنشطتها الثقافية، ولتجديد التواصل مع أصدقاء المكتبة وعموم القراء والمهتمين، وترسيخا لتقاليد المكتبة الرامية إلى المشاركة في تنشيط الحركة الثقافية بمدينة مراكش، يسعد مكتبة مؤسسة آفاق، بمناسبة انطلاق موسمها الثقافي الجديد، أن تخبر أصدقاءها أنها ستنظم ثلاثة أنشطة ثقافية خلال شهر أكتوبر الجاري.
الأول بتاريخ 14/10/2016، قراءة في الإصدار الأخير للدكتور عبد الله العروي المعنون بـ: “استبانة”.
الثاني بتاريخ 21/10/2106، تقديم وتوقيع كتاب: “سنوات الرصاص: يوميات أسرة مغربية 1913 – 1999 ” لمؤلفته سيتسك دوبور، ترجمة محمد سعدوني.
الثالث بتاريخ 28/10/2016، استعادة كتاب: “الأساطير المؤسسة للجامعة المغربية” للدكتور المصطفى عيشان، بإعادة قراءته وتقديم مضامينه.
وهو كتاب صدر منذ سنة 2000، ولم يحظ بالاهتمام والمتابعة في حينه رغم أهمية القضايا التي عرض لها، والمكتبة تستعيده نظرا لراهنية التصورات والرؤى والتحليلات والتحذيرات التي ساقها المؤلف عشية إطلاق مسلسل الإصلاح الجامعي.
وسيساهم في تقديم والتعريف بهذه المصنفات ثلة من الأساتذة الباحثين والمهتمين.