مكتبة مؤسسة آفاق تنظم ثلاث أنشطة ثقافية خلال شهر أكتوبر الجاري بمراكش

في إطار افتتاح أنشطتها الثقافية، ولتجديد التواصل مع أصدقاء المكتبة وعموم القراء والمهتمين، وترسيخا لتقاليد المكتبة الرامية إلى المشاركة في تنشيط الحركة الثقافية بمدينة مراكش، يسعد مكتبة مؤسسة آفاق، بمناسبة انطلاق موسمها الثقافي الجديد، أن تخبر أصدقاءها أنها ستنظم ثلاثة أنشطة ثقافية خلال شهر أكتوبر الجاري.