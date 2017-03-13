احد الموظفين ضحية اعتداء من طرف المكفوفين المحتجين بمقر المجلس الجماعي مراكش

مكفوفون من المطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية إلى محاولة انتحار، ورش موظفين بمادة حارقة