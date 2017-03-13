احد الموظفين ضحية اعتداء من طرف المكفوفين المحتجين بمقر المجلس الجماعي مراكش
مكفوفون من المطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية إلى محاولة انتحار، ورش موظفين بمادة حارقة
المسائية العربية : مراكش
تصوير : عبد اللطيف بنعياد
افادت السلطة المحلية لعمالة مراكش أن 14 شخصا من طالبي الشغل من المكفوفين قاموا صباح يومه الاثنين 13 مارس 2017 ، باقتحام مقر المجلس الجماعي بمراكش، مهددين بإضرام النار في ذواتهم ومطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
و على إثر منع المحتجين المذكورين من اقتحام مقر المؤسسة المذكورة، عمد اثنان منهم إلى رش موظفين تابعين للمجلس الجماعي بكمية من مادة حارقة، ” الدوليو ” مما استدعى نقلهما الى مستعجلات مستشفى الرازي بمراكش من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
هذا ، وقد تدخلت السلطات العمومية بعد إشعار النيابة العامة المختصة لتفريق المحتجين، كما تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف عناصر الشرطة القضائية .
وارتباطا بالموضوع، حاصرت قوات الامن موقع المجلس الجماعي، وكانت جميع عناصرها في حالة تأهب، خوفا من أن تقع الانتحارات أمام أعينها، بعد ان جلس بعض المكفوفين على أحد السياجات واضعين رجلا في جهة ، والرجل الثانية في الجهة المعاكسة ، في استعداد للسقوط من الأعلى . وقد نجحوا اخيرا في التغلب على هذه المعضلة بعد جهد جهيد
2017-03-13