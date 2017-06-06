منح “ذوي الإعاقة” امتيازات تفضيلية في اجتياز الامتحانات الدراسية

المسائية العربية قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة من الاستفادة من إجراءات جديدة أثناء اجتياز اختبارات الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية واختبارات نيل شهادة السلك الإعدادي برسم دورة يونيو 2017. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها ، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب جمعيات الأطفال ذوي الإعاقة وترسيخا للإنصاف وتكافؤ الفرص في التربية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستشمل جميع المواد، حسب نوع الإعاقة ودرجتها، من حيث ملاءمة كيفية طرح الأسئلة والإجابة عنها، تمديد فترة الاختبار بثلث المدة المحددة لإجرائه، الاستفادة من اصطحاب مرافق حسب الشروط الواردة في المقرر الوزاري، إضافة إلى تيسير ظروف اجتياز الاختبارات. ويستفيد من هذه الظروف الملائمة لنوع ودرجة الإعاقة، -يضيف البلاغ- المترشحات والمترشحين الذين سبق لهم أن تقدموا بطلب لتكييف ظروف الامتحان على أن يبقى لهم حق الاختيار بين اجتياز الاختبارات بالصيغة الأصلية أو بالصيغة المكيفة.