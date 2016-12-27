منظمة اقليمية تتوقع انقلاب عسكرى بالجزائر 2017

المسائية العربية

منظمة : صراعات داخل اجنحة السلطة بالجزائر تنذر بانقلاب عسكرى

منظمة اقليمية المغرب تدعم حركات معارضة للاطاحة ببوتفليقة

بيان صحفى

توقعت منظمة العدل والتنمية احدى المنظمات الاقليمية لحقوق الانسان بالشرق الاوسط حدوث انقلاب عسكرى داخل الجزائر العام القادم 2017 على الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة من جانب بعض قيادات الجيش والمخابرات وبدء فترة انتقالية سياسية داخل الجزائر نتيجة وجود صراع خفى بين اجنحة السلطة داخل الجزائر يتمثل بين دوائر داخل النظام الحاكم

وقالت المنظمة ان قلق ينتاب عدد كبير من قيادات الجيش والمخابرات داخل الجزائر من تدهور الحالة الصحية لبوتفليقة والمصير الذى ينتظر الجزائر فى الفترة المقبلة فى ظل الاوضاع الاقليمية المشتعلة بالمنطقة وتمدد التنظيمات المسلحة بليبيا