مهرجان السماع بمراكش يمزج المادة العلمية الفكرية الصميمة بالعمل السماعي الروحي الجميل ـ ،

المسائية العربية

محمد السعيد مازغ

احتفاء بمولد الرسول الكريم، محمد عليه الصلاة والسلام، تنظم جمعية منية مراكش الدورة السادسة لمهرجان السماع والموسيقى الصوفية تحت شعار :” الحكمة الروحية ووظيفتها تجاه الطبيعة والبيئة”، وذلك في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 دجنبر 2016 .

اختارت جمعية منية مراكش برنامجا متميزا على مستوى الفرق الصوفية المشاركة، والعروض والندوات العلمية المنتقاة بدقة والتي تهدف إلى السمو بالنفس البشرية والسفر بها إلى عالم الروحانيات، حيث الاوراد والأشعار، والموسيقى الصوفية، والتسبيح والتحميد وذكر الفضائل المحمدية، الشيء الذي افعم الأجواء وألهبت الحماس، وأجبر الجمهور العريض من عشاق السماع نساء ورجالا على التجاوب بشكل كبير مع المجموعتين الحاضرتين على التوالي، وتتبع الفقرات باهتمام كبير.

وبعد الافتتاح بالذكر الحكيم، شنفت الفرقة الجازولية من مدينة مراكش المسامع بقراءتها لفقرات من كتاب دلائل الخيرات ، كما نجحت الفرقة التونسية في شد الانتباه ، معتمدة أناشيد روحية، ومواويل فنية، وأذكارا صوفية تحت ايقاع الدفوف، وبذلك استطاعت حسب احد المريدين إلى اعتبار اللحظة لحظة طهارة القلب وصفاء السريرة، والخروج من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة «ويدخل ذلك في اطار المفهوم الصوفي الذي يؤمن بان لكل شيء جلاء وجلاء القلوب ذكر الله» إن ذكر الله وسماع آياته وأسمائه وصفاته، والمعاني القلبية تتلى، يجعل العبد مع الله، والله مع العبد «

وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور جعفر الكنسوسي رئيس جمعية منية مراكش في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أن مهرجان السماع والموسيقى بمراكش، تسعى جمعية منية مراكش من خلاله إلى : ” التنويع على مستوى المحاضرات والندوات العلمية، والمذاكرات، ومحاسن المجالس، وجلسات الاستماع والمديح، وهي مجالس تصريف الخير على الخير، معتبرا ان التنوع الذي جاء به البرنامج ومادة سماع مراكش هي مزيج والتئام ـ المادة العلمية الفكرية الصميمة بالعمل السماعي الروحي الجميل ـ ،

وأضاف أن جمعية منية مراكش قررت لأمسية الجمعة 16 دجنبر، برنامج ” ليلة البردة ” وكان من المخطط له أن يتم هذا النشاط تحت ظلال جامع الكتبيين، إلا أن تساقط أمطار الخير دفعت المنظمين إلى تغيير المكان، واختيار فضاء المجلس الجماعي للاحتفاء بذكر الصالحين والأولياء. والتمتع بأفضل الأحاديث شعرا ونثرا او كلاما علميا رصينا حول ذكرى هؤلاء الرجال ، وحول ميراثهم الروحي. ومن تم يضيف الدكتور جعفر ان مساءنا نستأنفه بمجلس من مجالس السماع، ونبتدئه بإنشاد دلائل الخيرات الزاوية الجازولية ونحن نعرف مقام هذا الشيخ العظيم سيدي احمد بن سسليمان الجزولي وكان واسطة العقد بين سبعة رجال مراكش ، ونختمه بالانشاد جماعة نجاح تونس من تونس برئاسة الشيخ حاتم الفرشيني .