مواجهات ليليّة عنيفة بين محتجين والقوات العمومية بامزورن

وكان حشد من المحتجين قد تجمّع في احدى مرتفعات حي “ايث موسى وعمر” بامزورن، بعد أن مَنعتهم القوات العمومية من تنفيذ الاحتجاج داخل المدار الحضري للمدينة، حيث طوقت الساحة المركزية وعدة أحياء للحيولة دون تجمع المتظاهرين.

ورفع المحتجين من فوق مرتفعات “ايث موسى وعمر” و تحت جنح الظلام شعارات تُطالب باطلاق سراح المعتقلين و انهاء مظاهر “العسكرة” بالمنطقة، قبل أن تتحرك حشود من القوات العمومية نحوهم، في محاولة لفض الاحتجاج، مما تسبّب في نشوب مواجهات دامية استعمل فيها المحتجين الحجارة فيما وظّفت القوات الأمنية الحجارة والهراوات والقنابل المسيلة للدموع.

وأفضت المواجهات التي دارت على المرتفعات وفي جنح الضلام واستمرت الى ما بعد منتصف الليل، عن اصابات في صفوف الطرفين، لم تظهر حجمها و أعدادها لحدود اللحظة، في الوقت الذي شوهدت فيه سيارات اسعاف تتجه نحو عين المكان، كما تحدث مصادر مطلعة عن اعتقالات في صفوف المحتجين.