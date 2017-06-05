مواطنة فرنسية تعلن إسلامها بمسجد الكتبية بمراكش

المسائية العربية أعلنت مواطنة فرنسية شابة دخولها للاسلام مساء يوم الاحد 4 يونيو بمسجد الكتبية بمراكش، امام حشد كبير قدر بالالاف من المصلين الحاضرين لاداء صلاتي العشاء والتراويح، في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك.

وأشرف على تلقين الشهادتين للشابة الفرنسية، الشيخ عبد العزيز بن صالح العوضي من سلطنة عمان، الى جانب الإمام المقرئ وديع شاكر، بحضور زوجها الشاب المغربي الجنسية وحشود المصلين الذين كبروا بحرارة بعد نطقها للشهادتين.