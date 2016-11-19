مواقع عالمية تحتفي بمراكش وبالمغرب
2016-11-19
المسائية العربية مراكش
مع حلول منتصف ليلة الخميس – الجمعة 18 نونبر 2016، الذي يصادف احتفال المغرب بعيد استقلاله، عملت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك على إعداد صورة مخلدة للحدث، مزينة بالعلم الوطني المغربي، ومذيلة بعبارة: “اليوم نحتفل بذكرى عيد استقلال المغرب، بمزيد من السعادة والازدهار” ؛ وهو ما جعل العديد من المغاربة يتقاسمون مع الموقع هذه الصورة/ التهنئة، وييبعثوا بها إلى أصدقائهم ومعارفهم.
ومن جهة أخرى، اعتمد موقع “كوكل google” في صورته وشعاره الأساسي الذي يتصدر صفحته الأولى على الاحتفاء بمدينة مراكش من خلال نشره لصورة ساحة جامع الفنا بما تتضمنه من “حلاقي” ومطاعم شعبية، وكذا بمسجد الكتبية والحدائق والمنتزهات المحيطة به، جعلت الصورة تتوشح باللون الأخضر، في إحالة واضحة على ما تعيشه وتنتشي به مراكش هذه الأيام وهي تستقبل ضيوفها من مختلف دول العالم لتجمعهم حول مائدة المناخ والتغيرات المناخية.