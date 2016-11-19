مواقع عالمية تحتفي بمراكش وبالمغرب

مع حلول منتصف ليلة الخميس – الجمعة 18 نونبر 2016، الذي يصادف احتفال المغرب بعيد استقلاله، عملت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك على إعداد صورة مخلدة للحدث، مزينة بالعلم الوطني المغربي، ومذيلة بعبارة: “اليوم نحتفل بذكرى عيد استقلال المغرب، بمزيد من السعادة والازدهار” ؛ وهو ما جعل العديد من المغاربة يتقاسمون مع الموقع هذه الصورة/ التهنئة، وييبعثوا بها إلى أصدقائهم ومعارفهم.