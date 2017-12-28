ميتر دجيمس بساحة جامع الفنا بمراكش قبيل ليلة رأس السنة

المسائية العربية

تستعد ساحة جامع الفنا بمراكش الى استقبال النجم ميتر جيمس، يوم الجمعة 29 دجنبر 2017 . في إطار حفل ـ حدث سيكون تاريخيا بكل المقاييس.

ولن يقتصر الجزء الأول من هذا الحفل على تألق الفنان العالمي لوحده فقط، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أسماء لامعة في سماء الأغنية من قبيل الفنان الكبير الدوزي، إضافة إلى المشاركة الاستثنائية لمجموعة كرافاطا، وسي مهدي، و الكوميدي ابن نفس المدينة إيكو وغيرهم من الفنانين.

ويندرج هذا العرض الفريد على جميع الأصعدة، الذي صمم تفاصيله يوسف عراب مغربي قاطن بالخارج، والذراع اليمنى وصديق طفولة ميتر جيمس، في إطار برنامج جديد أطلق عليه “نجوم في الساحة”، الذي يرمي إلى استضافة فنانين بارزين كل سنة في ساحة جامع الفنا.