نايضة في إنجلترا بسبب تعرض المغربي سايس لشتائم عنصرية في الدوري الإنجليزي

فاطمة الزهراء الزاهيدي

عرفت مباراة فولفرهامبثون ونيوكاستل، في القسم الثاني الإنجليزي، شجارا عنيفا بين الدولي المغربي رومان سايس (فولفرهامبتون) والدولي الإنجليزي جونجو شيلفي (نيوكاستل)، تحولت بعدها إلى عبارات عنصرية خطيرة.

وأكدت الصحافة الإنجليزية، أن الدولي المغربي قال إنه تعرض لشتائم عنصرية، إذ فتح الاتحاد المحلي تحقيقا مسبقا في القضية، لمعرفة ملابساتها.

ومن المقرر أن يعتمد الاتحاد الإنجليزي على تقرير الحكم، الذي لم يكن قريبا من الواقعة لحظة حدوثها، غير أنه سيثبت لا محالة الشجار الذي وقع بين اللاعبين.