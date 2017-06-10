نبيلة منيب “النظام يعرف كيف يلفق التهم” مطالبة بـ”إطلاق سراح كل نشطاء حراك الريف الذين تم اعتقال”
المسائية العربية
قالت الأمينة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، نبيلة منيب، إن “النظام يعرف كيف يلفق التهم” مطالبة بـ”إطلاق سراح كل نشطاء حراك الريف الذين تم اعتقال”، ومؤكدة أن ” حراك الريف أصبح “مهددا بمقاربة قمعية أمنية صرفة من قبل حكومة مغلوبة عن نفسها، حكومة تستدعى من قبل وزير الداخلية ويملي عليها ما يريد وتتسارع في قذف الناس بالانفصال والعمالة للخارج”.
وقالت منيب خلال مشاركتها اليوم الجمعة في برنامج “حوار” على قناة “فرانس” 24″، إن “نشطاء حراك الريف لم يطالبوا إلا بحقوقهم وعلى الدولة الاستجابة لتلك المطالب، وتفتح حوارا جادا وأن توضح ملابسات استشهاد محسن فكري الذي توفي منذ 7 أشهر ولم نر الضوء حول هذه القضية”.
كما دعت “الدولة إلى فتح ورش محاربة الفساد والريع في المنطقة حيث أنه إذا كانت الساكنة تطالب بحقوقها فهي تطالب أيضا بوضع حد للفساد والمفسدين من مسؤولين ومنتخبين”، مضيفة أن “المغرب كان سيتجاوز هذه الأزمة لو وصلت الأحزاب الجادة إلى الحكم مكان هذه الأحزاب التي يتم قمعها الأن وأخرى التي صنعها النظام لتكون موالية له”.