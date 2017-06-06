نجم منتخب الكوت ديفوار يلفظ أنفاسه في تدريبات فريقه الصيني

المسائية العربية لفظ الإيفواري شيخ إسماعيل تيوتي لاعب وسط فريق نيوكاسل السابق وفريق “إف سي بيجين” الصيني أنفاسه قبل قليل من يومه الإثنين بعدما سقط مغشيا عليه في الحصة التدريبية الصباحية.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” أن تيوتي نقل إلى أحد المستشفيات في الصين اليوم الإثنين بعد أن سقط في تدريبات الفريق إلا أن فارق الحياة في عمر الـ30 عاما.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن اللاعب انتقل إلى فريق انتربريسس الصيني قبل أربعة أشهر لبدء رحلة إحتراف جديدة خارج الدوري الإنجليزي بعد سنوات عديدة قضاها مع نيوكاسل.

و كتب السنغالي ديمبا با رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي بتويتر عقب وفاة تيوتي:” أطلب من الله أن يعطيك الجنة أخي تيوتي”.